Kmalu bo znano, do kod seže avtonomija univerz

Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije je Univerzi v Ljubljani ob zaključku včerajšnjega delovnega dne vendarle posredovalo usmeritve za pripravo načrta izvajanja študijske dejavnosti za študijsko leto 2024/2025 (usmeritve), s katerimi se je minuli teden seznanila vlada. Že sporočilo za javnost po seji vlade je zelo razburilo javnost, saj so predvsem v Visokošolskem sindikatu Slovenije menili, da vlada z navodili, na katerih programih naj poveča število vpisnih mest in katere programe naj preoblikuje, posega v avtonomijo univerz. Minister Igor Papič pa pravi, da so to le pogajalska izhodišča pred pogajanji za nove štiriletne pogodbe o financiranju. Rektorska konferenca se še ni odzvala, saj morajo dokument še proučiti.

V sporočilu za javnost po seji vlade je razburil zapis o usmeritvah, kjer je pisalo, na katerih programih naj visokošolski zavodi povečajo število vpisnih mest, tisti, kjer je malo vpisanih in imajo velik osip iz 1. v 2. letnik, pa naj programe preoblikujejo. Kriterijev, metodologije za ene ali druge programe ni bilo zraven. Vsega tega tudi ni v dokumentu oziroma gradivu za sejo vlade, ki nam ga je ministrstvo za visoko šolstvo poslalo v sredo, torej prej kot univerzam. V njem je zbranih nekaj podatkov iz analize prijav za leto 2022/2023, ki jo pripravlja visokošolska prijavno-informacijska služba Univerze v Ljubljani. Tam ugotavljajo, da je bilo do leta 2007/2008 število vpisnih mest manjše od števila prijav, od takrat pa je vpisnih mest precej več kot potencialnih študentov. V letu 2022/2023 se na 70 od skupno 316 študijskih programov v prvem prijavnem roku ni prijavil nihče, od teh 70 je bilo 11 rednih študijskih programov.