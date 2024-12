Kmalu sneg tudi do nižin

Danes se bo vreme v Sloveniji postopoma izboljšalo, zlasti na zahodu, kjer se bo čez dan počasi jasnilo. Drugod bo večinoma oblačno, zjutraj bodo ponekod možne rahle padavine, ki se bodo popoldne in zvečer občasno pojavile v južni Sloveniji. Temperature se bodo gibale med 2 in 6 °C, na Primorskem pa ob zmerni burji dosegle do 12 °C.

Ponoči bo prišlo do razjasnitve v večjem delu države. Na nekaterih nižinah bo nastala megla, burja na Primorskem pa bo nekoliko oslabela. Jutranje temperature bodo okoli 0 °C, v alpskih dolinah do -6 °C, na Goriškem in ob morju pa okoli 5 °C.

Jutrišnji dan bo prinesel pretežno jasno vreme, le ponekod v južnih in jugovzhodnih krajih bo občasno zmerno oblačno. Na Primorskem bo še naprej pihala zmerna burja. Najvišje dnevne temperature bodo med 1 in 6 °C, na Primorskem do 11 °C.

Kaj nas čaka v prihodnjih dneh?

V petek bo več oblačnosti, vendar večinoma suho. Po nekaterih nižinah bo jutro megleno, čez dan pa bo zapihal jugozahodni veter.

V soboto bo na zahodu oblačno, čez dan se bo pooblačilo po vsej državi. Popoldne bo pričelo rahlo deževati, zvečer pa se bo dež okrepil. Meja sneženja se bo v noči na nedeljo ponekod spustila do nižin.

Nad zahodni del Evrope se širi območje visokega zračnega tlaka, ki postopoma vpliva tudi na Slovenijo. Južno Italijo še naprej prekriva ciklon, zaradi katerega od severovzhoda k nam doteka hladen in vlažen zrak.

Danes se bo v krajih zahodno in severno od Slovenije čez dan jasnilo, medtem ko bo drugod ostalo pretežno oblačno. V Gorskem Kotarju bo občasno rahlo snežilo. Ob severnem Jadranu bo pihala zmerna burja, v Kvarnerju pa bo burja dosegla močnejše sunke.

Jutri bo precej jasno, le v notranjosti Hrvaške bo še vztrajala pretežno oblačnost. Na severnem Jadranu bo pihala zmerna burja, ki bo v Kvarnerju ostala močna.