Kmetijsko-gozdarska zbornica pričakuje konkretnejše izračune glede subvencij

Pri kmetijsko-gozdarski zbornici Slovenije (KGZS) pozdravljajo vladno odločitev, da nameni dodatnih sto milijonov evrov kmetijstvu, predvsem za naložbe za dobrobit živali, varovanje okolja in blaženje posledic podnebnih sprememb. Zdaj pričakujejo, da bo ministrstvo za kmetijstvo čim prej predstavilo bolj konkretne izračune, koliko denarja bo namenjenega za posamezne intervencije v novem programskem obdobju skupne kmetijske politike (2023-2027).



Včeraj je ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano deležnikom predstavilo okvirna izhodišča glede predvidene prerazporeditve sredstev. »Iz predstavljenega je razvidno, da je ministrstvo v določeni meri upoštevalo predloge zbornice in drugih nevladnih organizacij v kmetijstvu (zveze slovenske podeželske mladine, sindikata kmetov in zadružne zveze), manjkajo pa bolj konkretni izračuni, zato pričakujemo, da jih bo ministrstvo pripravilo v najkrajšem možnem času, je dejal predsednik KGZS Roman Žveglič.



Pri tem je opozoril na nerazumno kratek čas za odziv, saj KGZS novega predloga na svojih organih ne more obravnavati tako hitro.



V prihodnjem tednu bo predlog finančnega razreza sredstev obravnaval svet KGZS. »Na Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije pričakujemo, da bo ministrstvo upoštevalo naše dodatne predloge, saj izhajajo iz poznavanja stanja in potreb na terenu. Tako bi najbolj smotrno uporabili sredstva, ki jih namenjata Evropska unija in republika Slovenija za razvoj slovenskega kmetijstva, gozdarstva, ribištva in razvoj podeželja,« je povedal Žveglič in dodal: »Kmetje smo tisti, ki bomo strateški načrt nove skupne kmetijske politike morali izvajati in tudi živeti, zato je ključno, da smo tudi tisti, ki smo ustrezno in pravočasno obveščeni.«

