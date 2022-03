Ko je ljubezen najbolj čista in fado do bolečine žalosten

V nadaljevanju preberite:

Ko je pred leti prvič prišla na celjske ulice, je bila za zaspano mesto nekaj posebnega. Dolgi, kot noč črni lasje, vitek život in izredno močan glas. Čeprav večina meščanov ni razumela, kaj poje in igra, najraje se izraža v španščini in portugalščini, jih je začarala. Ker vsaka njena pesem ni le pesem, ampak je zgodba, ki se jo da razumeti tudi brez »obešanja na besede«. Dobra glasba lahko upočasni čas. Ko smo se opoldne dobili na zvezdi v središču Celja in je Vesna zapela, so se tudi tisti, ki so najbolj hiteli, ozirali, postali, nekateri vzeli iz žepa telefon in jo posneli. Kot bi želeli vzeti s sabo tisto iskreno, pošteno divjost, ki jo nosi v priimku in ki je večini ljudi primanjkuje.