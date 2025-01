Ko pomagamo enemu učencu s težavami, pomagamo celemu razredu

V nadaljevanju preberite:

Pred desetimi leti smo v Sloveniji začeli izvajati program Neverjetna leta, ki dokazano preprečuje in izboljšuje težavno vedenje otrok. Danes je teh programov še več, tudi za učitelje. Včasih je prav učitelj edina otrokova opora, razlaga klinična psihologinja dr. Jamila Reid, ki je več kot dvajset let sodelovala s klinično psihologinjo Carolyn Webster-Stratton, ki je zasnovala program. Reidova zadnji dve leti soustvarja serijo novih programov Vlagajmo v igro, prejšnji teden je izvedla izobraževanje za prvih 15 trenerjev, ki bodo začeli usposabljati strokovne delavce, učitelje in vzgojitelje v Sloveniji. V program Neverjetni učitelji je sicer vključenih že več kot 360 slovenskih učiteljev in vzgojiteljev. V pomoč jim je tudi istoimenska knjiga, ki je decembra izšla pri založbi UMco.

Zakaj potrebujemo take programe?

V šole prihaja vedno več otrok s težavami v duševnem zdravju, več je anksioznosti, težav z vedenjem in več nevrorazličnih učencev. Ti učenci so vključeni v običajne razrede, od učiteljev pa pričakujemo, da jih bodo učili ter hkrati poskrbeli za njihove čustvene in socialne potrebe. Iz raziskav vemo, da če želimo, da se bodo učenci nečesa naučili in uspevali v akademskem smislu, morajo biti psihično, mentalno in socialno dobro. Z Marijo Anderluh iz UKC Ljubljana želimo integrirati skrb za mentalno in socialno-čustveno zdravje v šole, kjer učenci preživijo večino dneva. Ne pričakujemo, da bodo učitelji postali psihologi, lahko pa njih in podporno osebje naučimo strategij, ki podpirajo otroke. To pomaga celotnemu razredu, ker kadar težave posameznih učencev postanejo dovolj velike, ima ves razred težavo. To je tudi eden od razlogov, da učitelji izgorijo. S programi, kakršna sta Neverjetna leta in Vlagajmo v igro, lahko učitelje opremimo z več podpore, več pomoči za preprečitev in odpravo težav, preden postanejo večje.