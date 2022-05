Ko pred napadalci niso varni niti prodajalci varnosti

V nadaljevanju preberite:

Potem ko je telekomunikacijski operater A1 na Hrvaškem februarja prestal odmeven kibernetski napad, so marca zaznali poskus vdora tudi v A1 Slovenija. V vodstvu podjetja A1 Slovenija trdijo, da so poskus napada z zlonamerno elektronsko pošto uspešno zaznali in ustavili, podatki uporabnikov pa niso bili ogroženi.