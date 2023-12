Ko v UKC Ljubljana urgentni primer preusmerijo

V nadaljevanju preberite:

Poročali smo že, da so 44-letnega bolnika z disekcijo aorte iz urgence v SB Izola, napotili v Italijo, saj ga v UKC Ljubljana niso mogli sprejeti in so ga želeli preusmeriti v Maribor. Medicorja - tretjega slovenskega srčnega centra, le nekaj korak oddaljenega od izolske urgence, kjer so imeli v tistem času prosto operacijsko dvorano, na voljo pa tudi strokovni kader, v tem primeru niso niti kontaktirali. Danes pojasnjujemo, zakaj ne.