Bitka srčnega kirurga z birokratskimi mlini se stopnjuje

Ker je zakonski rok dveh mesecev, v katerem bi moralo podjetje Kardio Klokočovnik prejeti odgovor ministrstva za zdravje na popolno vlogo za izvajanje bolnišnične dejavnosti v SB Celje, že potekel in ker se na oktobrski poziv k odločitvi nihče ni odzval, je kardiovaskularni kirurg Tomislav Klokočovnik na začetku tega meseca sprožil upravni spor. Zdaj so se na ministrstvu vendarle zganili, a ne v njegovo korist.

Na ministrstvu za zdravje so pred dobrim tednom Klokočovnika seznanili z ugotovitvami v postopku izdaje dovoljenja za opravljanje bolnišnične zdravstvene dejavnosti in mu dali osem dni časa, da se do njih opredeli. In do kakšnih spoznanj so se dokopali v štirih mesecih?