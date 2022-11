Koalicija bo strnjevala vrste, SDS in NSi napovedali novo fronto

V nadaljevanju preberite:

Predsednik vlade Robert Golob je za jutri sklical svojo ministrsko in poslansko ekipo, ki bosta v prihodnjih dneh morali večkrat strniti vrste. Na dnevnem redu bodo pregled izpolnjevanja koalicijskih zavez in načrtovani ukrepi, predstavitev dogovorov za omejitev energetske draginje na ravni EU ter potek kampanje pred referendumskim trojčkom, gotovo pa se ne bodo mogli izogniti niti interpelacijam, ki jih čakajo – zoper zunanjo ministrico Tanjo Fajon v četrtek in notranjo ministrico Tatjano Bobnar v ponedeljek. Napovedana pa je že vložitev nove. Koalicija je tudi po včerajšnji nujni seji odbora za kulturo o »likvidaciji Muzeja slovenske osamosvojitve« namreč odločena, da bo nadaljevala združitev muzeja osamosvojitve z Muzejem novejše zgodovine Slovenije, ki ga je napovedala Asta Vrečko.

Preberite, kdaj je pričakovati odločitev in kdo komu odloča dvoličnost ...