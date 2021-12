Koalicija do svojih kandidatov, opozicija o zaključku desanta na RTV Slovenija

Potem ko predsednik državnega zbora Igor Zorčič sredi meseca sklepov o imenovanju po pet članov programskega in nadzornega sveta RTV Slovenija zaradi njihove neskladnosti z zakonom o RTV Slovenija ni dal na glasovanje, so poslanci o njih danes le glasovali. Njihovo uvrstitev na izredno sejo je zahtevala koalicija, Zorčič pa je navedel, da ga k sklicu zavezuje ustava. Danes pa je bil odsoten.

Opozicija je sicer vztrajala, da glasovanja predsedujoči – tokrat poslanec Desusa in podpredsednik državnega zbora Branko Simonovič – ne bi smel dopustiti, saj zakon o RTV Slovenija določa, da mora državni zbor pri imenovanju v največji možni meri upoštevati zastopanost strank. Izvoljeni kandidati pa pripadajo le koaliciji SDS, NSi, SMC ter podpornicama Desusu in SNS. Opozicija je ta izbor označila za »zaključek desanta na RTV Slovenija«.

»Prekinite sejo na tej točki, dopustite, da o odločanju glede teh dveh sklepov odloči predsednik državnega zbora, ker je enkrat že odločil,« pa je Simonoviča pozvala poslanka LMŠ Tina Heferle, prav tako podpredsednica državnega zbora.

Simonovič se za umik točke ni odločil, saj je to po njegovih besedah možno le s soglasjem predlagatelja. Z njim je soglašal tudi poslanec SDS Jože Tanko, ki je opozicijo pozval, da če meni, da sta sklepa nezakonita, naj ju da v presojo ustavnemu sodišču. Navedel pa je, da je pet poslancev leta 2013 glasovalo za podoben sklep. »To so bili Samo Bevk, Brane Golubović, Matjaž Han, Maša Kociper in Jani Möderndorfer. Takrat smo mi oporekali rešitvi, ki jo je sprejela mandatno-volilna komisija. Ste jo potrdili, tudi brez nas, čeprav smo bili druga največja stranka v parlamentu in nismo imeli svojih predstavnikov,« je navedel. Podobno je tudi poslanka SDS Alenka Jeraj opozorila, da v SDS v prejšnjem mandatu niso imeli predstavnika v nadzornem svetu. Dobili so ga v NSi.

»Te argumentacije ne pijejo vode, že samo v tem mandatu smo bili priča, da je predsednik državnega zbora zavrnil sklic izredne seje, ko je koalicija želela razpravljati o tem, ali je treba eno stranko v tej državi prepovedati,« pa je navedel vodja poslanske skupine Levice Matej T. Vatovec in nadaljeval, da predsednik državnega zbora zavrača tudi poslanska vprašanja enega od poslanskih kolegov zaradi sporne vsebine. Milan Brglez pa je v času njegovega vodenja državnega zbora zavrnil zbiranje podpisov za referendume o šestih zakonih, saj je ocenil, da gre za zlorabo instituta referenduma. Pritrdilo mu je tudi ustavno sodišče. »Teh primerov ni tako malo, je pa treba imeti nekaj poguma,« je še navedel in se zavzel za umik točk.

V LMŠ, SD, Levici, SAB in skupini nepovezanih poslancev so potem, ko je Simonovič zavrnil njihove proceduralne predloge, napovedali obstrukcijo glasovanj o obeh sklepih.