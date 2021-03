Koalicija načrtovala superinterpelacijski dan

V nadaljevanju preberite:

Interpelacija zoper ministrico za šolstvo Simono Kustec bo najverjetneje na sporedu 15. marca. FOTO: Jure Eržen/Delo

INFOGRAFIKA: Delo

Po tem, ko je opozicija drugo za drugo vložila interpelacije zoper ministra za delo, ministrico za izobraževanjein pa kulturnega ministra, so se po naših informacijah v koaliciji poigravali z idejo, da bi z vsemi tremi opraviti kar na isti dan. Pozornost bi se tako razpršila. »Nisem bil seznanjen s takšnimi idejami,« komentira predsednik državnega zboraki pa je med tem na mizo že dobil zahtevo opozicije za sklic izredne seje z obravnavo interpelacije zoper ministrico za izobraževanje.»Še vedno ocenjujemo, in pri tem smo v opoziciji enotni, da vsak dan, ko ostaja Simona Kustec na položaju, povzroča ogromno škodo za svoj resor,« pa je razlog, zakaj si želijo čimprejšnje obravnave interpelacije zoper ministrico za izobraževanje, komentiral prvopodpisani pod njovodja poslanske skupine Levice.Ker pa poslovnik državnega zbora omenja tudi, da naj bi dobili poslanci odgovor interpelirancev najmanj 15 dni pred sejo državnega zbora, na kateri se obravnava interpelacija, bo ta po besedah Igorja Zorčiča predvidoma sklicana 15. marca. Torej približno teden ali dva prej, kot bi prišla na vrsto sicer.Čeprav so v opoziciji prepričani, da odgovor Kustečeve, ki so ga dobili prejšnji teden, pravzaprav pritrjuje vsem njihovim očitkom – nanizali so jih kar dvajset –, pa se že zdaj nakazuje, da potrebnih 46 poslanskih glasov za njeno razrešitev najverjetneje ne bodo zbrali. Tudi v zdaj »opozicijskem« Desusu se po naših informacijah naj ne bi pridružili LMŠ, SD, Levici in SAB, saj so že ob vlaganju interpelacije v poslanski skupini zavzeli stališče, da so bili do nedavnega del vlade in so tako posredno soodločali pri nekaterih očitanih potezah.Več pomislekov tako znotraj Desusa kot tudi koalicije pa bi lahko sprožila interpelacija kulturnega ministra Simonitija, ki bo – če ne bo vložena še kakšna zahteva za sklic izredne seje – na vrsti predvidoma konec meseca. V SMC so svoje nezadovoljstvo z delom Simonitija izrazili že večkrat – menda so tudi na koalicijskem vrhu predlagali njegovo zamenjavo, a jih je premierzavrnil. Kako bodo ravnali v primeru njegove interpelacije, v poslanski skupini sicer še niso razpravljali, jih pa k nepodpori interpelacij jasno zavezuje koalicijska pogodba.Da so bile interpelacije vložene politično netaktično, sicer ocenjujejo še sogovorniki v koaliciji, saj so jih prejele vse partnerice (SDS, NSi in SMC), kar pa bi jih lahko pri medsebojnem branjenju še dodatno povezalo. Doslej so skupaj ubranili že gospodarskega ministrain notranjega ministra, medtem ko državni zbor o interpelaciji kmetijske ministriceni glasoval, saj je prej odstopila.