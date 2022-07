Koalicija o reševanju, SDS o državnem udaru

Pred poslanci na mandatno-volilni komisiji bo danes morda še zadnje odločanje o imenovanju dveh programskih svetnikov. Že v ponedeljek bodo pred njimi spremembe zakona o RTV Slovenija, s katerimi se bodo lotili vprašanj upravljanja in vodenja te največje kulturne institucije. Morda tudi zato v koaliciji zavračajo pozive, naj razrešijo vse programske svetnike sedanje sestave, ki jih je imenoval državni zbor, zaradi njihovega nezakonitega ravnanja. Kot pojasnjujejo, njihove predčasne menjave danes, ko bodo programski svetniki glasovali o novem direktorju TV Slovenija, ne bodo izvedli, saj bi to pomenilo dodatno politizacijo.

Po skoraj letu brez direktorja TV Slovenija s polnimi pooblastili se tokrat zdi, da bi programski svetniki, ki so v večini naklonjeni strankam prejšnje Janševe koalicije, lahko prikimali enemu ali celo obema kandidatoma za to funkcijo. Generalni direktor Andrej Grah Whatmough je pojasnil, da podporo lahko izrečejo tudi obema, saj gre za predhodno soglasje, nato pa bo on tisti, ki bo izbral in imenoval direktorja TV Slovenija.

Patrik Greblo na koncertu ob 90-letnici skladatelja Mojmirja Sepata. FOTO: Voranc Vogel/Delo

Izbiro medinza funkcijo direktorja TV Slovenija kritični sogovorniki sicer označujejo bolj ko ne kot zgolj navidezno. Urbanija je nekdanji šef urada za komuniciranje Janševe vlade, ki je skoraj v nelikvidnost pripeljala Slovensko tiskovno agencijo. Greblo pa je dirigent in vršilec dolžnosti direktorja TV Slovenija, ki ga je zaradi nepravilnosti v času, ko je vodil glasbeno produkcijo, odslovil prejšnji generalni direktor

Urbanija je nekdanji šef urada za komuniciranje Janševe vlade, ki je skoraj v nelikvidnost pripeljala Slovensko tiskovno agencijo. FOTO: Leon Vidic/Delo

Imenovanje enega oziroma drugega bi lahko tudi še dodatno poglobilo kritično stanje na TV Slovenija – še posebno v informativnem programu –, ko je bilo več oddaj ukinjenih in zaposleni odhajajo, posledično pa se znižuje tudi gledanost. »V času novega vodstva se je gledanost Televizije Slovenija zmanjšala tudi za 20 odstotkov,« je na seji parlamentarnega odbora za kulturo, na kateri so razpravljali o poslanstvu RTV Slovenija, opozoril profesor na ljubljanski fakulteti za družbene vede

Menjave na čelu spletnega portala, kamor je bil po navedbah zaposlenih brez potrebnih izkušenj začasno imenovan Igor Pirkovič, so vplivale tudi na kakovost tega.

V koaliciji zato, da bi »rešili, kar se rešiti da«, želijo čimprejšnjo menjavo vseh vodstvenih in upravljavskih struktur, pri čemer obljubljajo, da se bodo odpovedali vplivu politike ter ga več podelili zaposlenim in različnim, tudi nevladnim organizacijam. Da je njegova »depolitizacija nujna«, so po besedah ministrice za kulturo Aste Vrečko izrazili tako zaposleni na RTV Slovenija, ki so zaradi sedanjih razmer tudi v stavki, kot strokovna in širša javnost.

V SDS, v kateri so napisali zdaj veljavni zakon o RTV Slovenija, tem spremembam nasprotujejo, saj bi po njihovem mnenju vsem prizadetim, ki bi jim po uveljavitvi zakona prenehal mandat, država gotovo morala izplačati odškodnine, stroški pa se v primeru sodnih sporov lahko merijo v milijonih evrov. Prav tako tudi nasprotujejo temu, da se spremembe obravnavajo po nujnem postopku, saj po njihovem mnenju ne gre za preprečevanje težko popravljivih posledic za delovanje države. »Golobova vlada pod parolo 'depolitizacije' izvaja državni udar na javno RTV,« so sporočili iz SDS.

Pričakovati je, da bodo v SDS z vsemi manevri poskušali preprečiti sprejetje in nato uveljavitev zakona.