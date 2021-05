Koalicija proti glasovanju o razrešitvi Igorja Zorčiča že v torek

»Današnji kolegij predsednika državnega zbora je pokazal, da koalicija ni sposobna spraviti skozi niti najosnovnejših postopkov.« FOTO: Blaž Samec/Delo

»Če nekdo zahteva, da se državni zbor opredeli o razrešitvi predsednika državnega zbora, potem moram dati to kot predsednik državnega zbora čim prej na sejo,« je pojasnilin dejal, da je bil presenečen, da koalicija predloga, naj se o njegovi razrešitvi glasuje že na prvi izredni seji državnega zbora, ki bo predvidoma v torek, ni potrdila. »Ne razumem več te igre,« je še dejal in pojasnil še, da zdaj ni povsem jasno, kaj naj zdaj z zahtevo počne oziroma kdaj bo prišla na dnevni red.Opozicijske LMŠ, SD, Levice, SAB in nepovezane poslance (NeP), ki so Zorčičev predlog podprle, današnja poteza koalicije napotuje k razmisleku, da za zamenjavo predsednika državnega zbora Igorja Zorčiča, kljub 47 bianco podpisom, ki so mu jih pokazali, koalicija skupaj z Desusom, SNS in manjšinskima poslancema nima zagotovljenih potrebnih 46 glasov. Predlog za razrešitev je včeraj vložilo le 38 poslancev koalicije.»Kupujejo si čas za tenstanje in iskanje dodatnih 'janševih' upognjencev,« je čivknila poslanka LMŠObe strani se bosta najverjetneje zdaj pogovorili še z vodjo poslanske skupine Desusa, ki je v teh dneh bolniško odsoten in verjetno v torek res ne bi bil navzoč na seji, in predstavnikom italijanske narodnosti, ki poudarja, da njegov glas prav gotovo ni zagotovljen.Koaliciji skupaj z Desusom in SNS ob odsotnih manjšinskih poslancih pa nato v nadaljevanju kolegija predsednika državnega zbora ni uspelo potrditi tudi več obravnav zakonodajnih predlogov po nujnem postopku – med drugim treh davčnih zakonov – kot tudi ne terminskih programov dela državnega zbora za junij in julij. V opozicijskih LMŠ, SD, Levici, SAB in NeP namreč predlogov niso hoteli podpreti, dokler poslanci NeP ne bodo dobili pravice do sodelovanja v delovnih telesih.»Današnji kolegij predsednika državnega zbora je pokazal, da koalicija ni sposobna spraviti skozi niti najosnovnejših postopkov,« je po tem stranke tako imenovanega obešenega parlamenta, ko nobena stran nima absolutne večine, komentiral vodja poslancev Levicein navedel, da je čas za predčasne volitve. »Državni zbor lahko še deluje, a bo to delo prepuščeno, kar se tiče delovnih teles, bolj njihovi svobodni volji,« pa je ocenil predsednik državnega zbora Zorčič.Vodja poslanske skupine NePje pri tem pozvala koalicijo, naj do torka pripravi svoj predlog nove razdelitve mest v delovnih telesih, saj doslej svojih predlogov niso imeli, prav tako se po njenih besedah niso znali opredeliti do opozicijskih. V LMŠ, SD, Levica, SAB in NeP so bili namreč že trikrat neuspešni s predlogi za spremembo mest v delovnih telesih po spremenjenih koalicijsko-opozicijskih razmerjih.Kot nam je včeraj pojasnil vodja poslanske skupine SDS, naj bi bil njihov predlog pripravljen predvidoma že danes, na poslanskih skupinah naj bi ga nato obravnavali ter nato poslali tudi opoziciji.