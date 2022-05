Koalicija s parlamentarno preiskavo nad strankarske propagandne medije

Poslanci Gibanja Svoboda, SD in Levice s prvopodpisano Mojco Šetinc Pašek so vložili zahtevo za odreditev parlamentarne preiskave, ki bi ugotavljala domnevno nezakonito financiranje strankarske politične propagande v medijih s finančnimi sredstvi podjetij v državni lasti, državnih institucij oz. institucij ter subjektov iz tujine.

Komisija bi se osredotočila na obdobje od 13. marca 2020 do datuma odreditve preiskave. Preiskovala bi sum nezakonitega financiranja kampanje političnih strank za letošnje parlamentarne volitve preko delovanja izdajateljev medijev v (delni) lasti oziroma z vplivom političnih strank, članov organov političnih strank ter izdajateljev medijev v lasti subjektov iz tujine.

Kot konkreten predmet preiskave med drugim izpostavljajo domnevno oškodovanje lastnikov oz. države v Telekomu Slovenije zaradi sklenitve pogodbe o določitvi višine nadomestila za razširjanje televizijskih programov paketa MSTV v omrežju Telekoma in pogodb z družbo TV2 Adria ter odločitev, sprejetih v prodajnem postopku družbe TSmedia.

Eden od namenov preiskave pa je tudi ugotoviti okoliščine financiranja poslovanja družb NovaTV24.si, Nova hiša, Nova obzorja založništvo in TV Adria, s tem v zvezi pa bi ugotavljali, ali je pri tem prišlo do nezakonitega financiranja SDS iz tujine.

Kot predmet preiskave predlagatelji opredeljujejo tudi neposredno ali posredno oglaševanje vladnih služb in ministrstev, javnih zavodov, agencij in javnih skladov ter gospodarskih družb s kapitalsko naložbo države, ki jih upravlja Slovenski državni holding. Pri tem bi preverjali domnevo, da so se oglaševalske pogodbe sklepale v nasprotju s tržno logiko zakupa medijskega prostora in bile sklenjene z namenom financiranja izdajateljev medijev.

S preiskavo naj bi tako ocenili dejansko stanje in ugotavljali politično odgovornost nosilcev javnih funkcij, ki naj bi vplivali oz. bili vpleteni v sume nezakonitih ravnanj oz. so jih dopustili ali pa niso ukrepali skladno s svojimi pooblastili. Prav tako je cilj morebitna sprememba zakonodaje, ki ureja področja medijev, političnih strank in volilne kampanje.