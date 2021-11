Koalicija spet o omejevanju volilne pravice tujcem

V nadaljevanju preberite:

Po daljšem usklajevanju so po naših informacijah tik pred obravnavo na vladi spet spremembe zakona o lokalnih volitvah, s katerimi bi predvsem na zahtevo SDS in njenega notranjega ministra Aleša Hojsa tujcem iz tretjih držav s stalnim prebivališčem – zanj praviloma lahko zaprosijo po petih letih neprekinjenega prebivanja – postavili dodatne omejitve pri izvrševanju aktivne volilne pravice na lokalnih volitvah. Torej pravice do glasovanja za župane in mestne svetnike.