Koalicija svari, da bi bil glas proti katastrofa za ljudi, člani SDS nasprotno

Prvaki koalicijskih strank Robert Golob, Tanja Fajon in Luka Mesec so pred nedeljskimi referendumi o zakonih o vladi, RTVS in dolgotrajni oskrbi ponovno pozvali h glasovanju trikrat za. Če bi stran nasprotnikov zakonov slučajno zmagala, Golob pravi, da posledic vlada ne bo občutila, bodo pa te katastrofalne za ljudi – zlasti za starejše in za medijski prostor. Le malo za njimi so predstavniki stranke SDS v izjavi za javnost prenesli svoje sporočilo »trikrat proti osiromašenju Slovenije«.

Prvak Gibanja Svoboda Robert Golob je ponovil, da je glas za glas za demokratično oblast, »ki ne bo utrujala ljudi s političnimi preigravanji, ampak bo zazrta v prihodnost«. Na novinarsko vprašanje, kaj se bo zgodilo, če jim volivcev ni uspelo prepričati in bi ti zakone na referendumih zavrnili, je odgovoril, da bo najmanj posledic občutila vlada, saj že zdaj dela v drugačni organizacijski strukturi, kot si jo je želela. »Bo pa RTVS po moji oceni popolnoma uničen v letu ali dveh, popoln kaos in razpad sistema se bo zgodil v domovih za starejše, ljudje bodo začeli izgubljati postelje v domovih in pravice, ker je osnovni zakon neizvedljiv,« je posvaril.

Predsednica SD Tanja Fajon je ponovila, bodo v SD glasovali trikrat za – za demokracijo, solidarnost in varno starost ter za napredno družbo.

Koordinator Levice Luka Mesec pa je dejal, da se že pozna, kako drugačna je Slovenija, odkar je dobila novo oblast. Zdaj pa potrebujejo novo družbeno pogodbo, da bodo lahko dosegli obljubljene cilje. »In za to potrebujemo vaš mandat,« je navedel.

Opozicija z razlogi proti

Izjave za javnost pred koncem referendumov so danes dali tudi predstavniki stranke SDS, Zvonko Černač, Branko Grims in Alenka Jeraj.

Grims je prepričan, da na nasprotni strani pred referendumi vlada panika, saj nima argumentov. »Referendum ni odločanje o posameznih osebah, o predsodkih zoper njih ali ne, ampak je odločanje o konkretni materiji, o zadevah, ki so urejene v zakonu. Izbira, ki je pred nami to nedeljo, je popolnoma enostavna: kdo želi, da vlada Roberta Goloba jemlje starejšim in daje ilegalnim migrantom, bo glasoval za, kdor želi, da je RTV Slovenija levi monolit, za katerega bo plačeval vse višji RTV-prispevek, bo glasoval za. In kdor želi plačevati vse višje davke ob tem, ko najboljši podjetniki zapuščajo Slovenijo in je gospodarski razvoj z rekordnih 9,8 strmoglavil na praktično nič in je 7000 novih nezaposlenih v mesecu dni, bo glasoval, da se vlada debelo širi,« je našteval.

Izjave v imenu SDS so dali Zvonko Černač, Branko Grims in Alenka Jeraj. FOTO: Jure Eržen/Delo

Alenka Jeraj je med razlogi proti navedla, da bi dobili z novim zakonom o RTV slabo različico prejšnjega, ki je povzročil težave na RTV. Vladni zakon po njenih besedah pomeni politizacijo javne RTV, ker bi v svetu sedeli predvsem predstavniki provladnih nevladnih organizacij in ker namen zakona ni urediti razmer v tej hiši, ampak zamenjati vodstvene kadre.

Černač je izjavil, da v nedeljo ne bomo odločali o eni ali drugi politični stranki, ampak o treh za ljudi škodljivih zakonih, o odvzemu pravic ljudem in o tanjšanju njihovih denarnic. »Zato v nedeljo ni dobro ostati doma. Gre za naše pravice, ki so uzakonjene,« je rekel.