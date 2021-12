Koalicija zahteva glasovanje o svojih svetnikih in nadzornikih na izredni seji

Po tem, ko predsednik državnega zbora Igor Zorčič sklepov o imenovanju članov programskega in nadzornega sveta RTV Slovenija zaradi njihove neskladnosti z zakonom o RTV Slovenija ni dal na glasovanje, bodo o njih parlamentarci najverjetneje glasovali na izredni seji državnega zbora. To bodo po posvetu z zakonodajno-pravno službo zahtevali poslanci SDS, NSi in SMC, ki so včerajšnjo potezo Zorčiča označili za nezakonito in samovoljno. »To po poslovniku ni možno, kar se je verjetno zavedal. Na žalost je svojo odločitev do konca izpeljal, zaradi česar smo sejo državnega zbora pri zadnji točki obstruirali,« je na novinarski konferenci povedal vodja poslancev SDS Danijel Krivec.

Ker ustava v 85. členu navaja, da mora sklicati izredno sejo, če tako zahteva najmanj četrtina poslancev, bo to kot kaže Zorčič tudi sklical.

Vodja poslancev NSi Jožef Horvat je ob tem dejal, da razumejo, da Zorčič kot predsednik državnega zbora doživlja »izjemne pritiske« s strani strank Koalicije ustavnega loka (KUL), kar po njegovih besedah še posebej velja za poslansko skupino Levica.

Vodja poslanske skupine Levice Matej T. Vatovec je zatem povedal, da je bila poteza Zorčiča, da sklepov ni dal na glasovanje po njihovo pravilna, saj zakon o RTV Slovenija jasno določa, da državni zbor mora upoštevati sorazmernost in tega sam ne morem razumeti drugače kot velikosti. Zdaj pa so SDS, SMC, NSi ter njihove podpornice Desus in SNS predlagale le svoje kandidate. »Mislim, da bi predsednik državnega zbora moral vztrajati pri svoji odločitvi,« je vztrajal Vatovec, ki je spomnil tudi na nekdanjega predsednika državnega zbora Milana Brgleza, ki ni dovolil zbiranja podpisov za referendume o šestih zakonih, saj je ocenil, da gre za zlorabo instituta referenduma. Pritrdilo mu je tudi ustavno sodišče.

Za Zorčičev vnovičen poskus razrešitve – dva sta neuspela – pa se v koaliciji menda niso odločili, saj se bliža konec mandata in ker so se uspeli dogovoriti.