Kočevski župan je vložil kandidaturo za predsednika

Kandidaturo za predsednika republike s podporo stranke Vesna in podpisi skoraj 3400 volivcev je danes vložil tudi kočevski župan Vladimir Prebilič. Med temami, ki jih bo naslavljal v kampanji, izpostavlja trajnostni razvoj, mlade, decentralizacijo Slovenije in razgradnjo javnih sistemov.

Ob vložitvi kandidature je tako Prebilič poudaril, da so mladi velikokrat spregledani oziroma izključeni iz političnega življenja, zato si želi to spremeniti.

Kot še poudarja, se bo zavzemal tudi za decentralizacijo Slovenije, saj da se v državi odvija »tiha centralizacija,« Slovenija pa ni tako velika, da bi imeli »državo dveh hitrosti«. Med težavami, s katerimi se Slovenija sooča, navaja tudi razgradnjo javnih sistemov, zlasti v delih kritične infrastrukture, kot so zdravstvo, šolstvo in nacionalna varnost.

Prebiličevo kandidaturo je podprla tudi zelena stranka Vesna. Po besedah sopredsednikov stranke Urše Zgojznik in Uroša Macerla so takšno odločitev sprejeli, ker bo treba v času, ki ga živimo sprejemati pomembne odločitve, ki bodo vplivale na nadaljnji razvoj Slovenije in življenja državljanov. Zgojznikova je ob tem Prebiliča ocenila kot »človeka z integriteto, z izkušnjami na lokalnem nivoju,« kjer se po njenem tudi začne zelena politika.

Prebilič je danes še ocenil, da ga od drugih predsedniških kandidatov loči predvsem dobro poznavanje geopolitičnih razmer v Evropi in svetu, kar ocenjuje kot eno od ključnih lastnosti nekoga, ki bo zasedal najvišjo funkcijo v državi. Ob tem se je dotaknil tudi vojne v Ukrajini, v kateri Slovenija po njegovi oceni ni delala »najbolj optimalnih korakov«. Meni namreč, da je preveč govora o vojni in »popolnoma nič o miru«. »Zdaj se samo pogovarjamo, kako bomo vodili vojno, ampak je to na nek način deplasirano. Konec koncev je temeljna vrednota Evrope zaveza k iskanju poti do miru, ne pa k pozivanju na vojno,« je dejal.

Sicer pa sedanji kočevski župan cilja na uvrstitev v drugi krog. Ocenjuje, da je tak rezultat ob intenzivni kampanji dosegljiv. »Verjamem, da bodo tako mediji kot ljudje razumeli in dojeli, da teme, o katerih govorimo, zaslužijo bistveno večjo pozornost, s tem pa se nam bodo na široko odprla vrata tudi za širšo podporo,« pravi. Kot namreč še poudarja, so teme, za katere se zavzema, nadstrankarske, predsednik države pa mora povezovati. Hkrati zatrjuje, da je sam neobremenjen s preteklostjo in ideološkimi usmeritvami, z dosedanjim delom pa da je dokazal, da zna sodelovati prav z vsemi.