Komisar Hahn: Relevantna situacija za pogojevanje evropskih sredstev

Evropski komisar za proračunje v pisnem odgovoru na vprašanje evropskega poslanca iz vrst nemških liberalcev (FDP)pojasnil, da bi neimenovanje evropskih delegiranih tožilcev lahko bila relevantna situacija za uporabo uredbe o mehanizmu pogojevanja izplačil evropskih sredstev z delovanjem pravne države. Körner je sicer že maja vprašal evropsko komisijo, kako bo ukrepala glede neimenovanja evropskih tožilcev v Sloveniji.Kot je v odgovoru še pojasnil Hahn, lahko evropska komisija predlaga svetu EU ukrepe, ko kršitve temeljev vladavine prava vplivajo na upravljanje proračuna ali zaščito finančnih interesov EU. Kot takšno po pojasnilih komisarja Hahna šteje vsako delovanje ali nedelovanje države članice, ki preprečuje evropskemu tožilstvu, da popolnoma izvršuje svojo funkcijo.Evropska komisija že tako preučuje vire in dokumente, da bi ugotovila morebitne kršitve vladavine prava. V primeru pomislekov bodo začeli pogovore z državami članicami. Postopki lahko vodijo do odvzema evropskih sredstev.»Iz tega jasno izhaja, da evropska komisija slovensko nesodelovanje oziroma preprečevanje dela evropskega tožilstva vidi kot kršitev mehanizma vladavine prava v EU in ima ustrezne posledice,« je glede Hahnovega odgovora sporočil poslanec Körner.