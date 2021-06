Komisija Državnega zbora pozvala vlado k financiranju STA

Napad na svobodno novinarstvo

EANA razočarana nad Ukomom

Evropsko združenje tiskovnih agencij (EANA) je izrazilo razočaranje nad odgovorom, ki ga je po pozivu k rešitvi spora glede Slovenske tiskovne agencije prejelo od vladnega urada za komuniciranje (Ukom). Ta je z obtožbami na račun vodstva STA glede »specifičnih in nedokazanih dogodkov,« ki naj bi se zgodili leta 2009, zgrešil bistvo, so zapisali.



Če obstajajo pravna vprašanja, pa naj se z njimi ukvarjajo pristojne institucije, kot je denimo nadzorni svet STA, dodajajo. Zapisali so še, da so po njihovem neodvisne tiskovne agencije, kot je STA, z objavljanjem in prenašanjem preverjenih in nepristranskih novic del demokratičnega sistema držav. Še vedno so optimistični glede rešitve, ki ne bi posegla v financiranje in vodstvo ter s tem neodvisnost STA, so dodali.

»Zavrženo in nesprejemljivo« ravnanje

Komisija DZ za nadzor javnih financ poziva vlado, da v treh dneh zagotovi financiranje izvajanja javne službe STA na podlagi letnega poslovnega načrta STA, kot je opredeljeno v sedmem protikoronskem zakonu. O tem naj komisiji poroča v sedmih dneh, se glasi sklep, ki so ga na današnji nujni seji sprejeli z osmimi glasovi za in štirimi proti.Vladi so tudi naložili, da zagotovi institucionalno avtonomijo in uredniško neodvisnost Slovenske tiskovne agencije (STA). Za ta sklep je prav tako kot za prvega glasovalo osem poslancev, štirje pa so bili proti.Z osmimi glasovi proti štirim pa so zavrnili predlog sklepa SDS in NSi, naj komisija pozove STA, da ji posreduje število objav po posameznih segmentih pri izvajanju javne službe za prvih pet mesecev letos.Sklic nujne seje komisije so zahtevali v Levici ob podpori opozicijskih LMŠ, SD, SAB in nepovezanih poslancev, ker vlada po njihovi oceni protizakonito odreka financiranje STA in ga sistematično uničuje.Ustavitev financiranja STA je po njihovem mnenju, ki ga je predstaviliz Levice, neposredni napad na svobodno novinarstvo, na demokracijo in ustavno pravico javnosti do obveščenosti. Po njihovem mnenju gre za nezaslišan in nedopusten poseg v uzakonjeno institucionalno, uredniško in finančno avtonomijo javnega informacijskega servisa mimo vseh zakonov in principov demokracije.Po besedah direktorja urada vlade za komuniciranje (Ukoma)v Sloveniji vlada vladavina prava, pravo in pravni postopki pa so tisti, ki jih je treba spoštovati. Ukom je po njegovih besedah izplačal vse zaostale obveznosti od oktobra do decembra lani. STA pa obveznosti ni izpolnila, je menil.»Zgodba o STA je zgodba o kršenju zakonov,« pa je poudaril direktor STA. »Nastop direktorja Ukoma Urbanije je grotesken,« je izpostavil. Urbanija se po njegovih besedah »ponavlja in utrjuje laži«.STA ne glede na to, da ji vlada vse od januarja ni plačala za opravljanje javne službe, s polnim tempom opravlja javno službo v skladu z zakonom. Urbanijo pa je povabil tudi na obisk na STA, kjer se bo lahko seznanil z delom agencije vključno z radijskimi vestmi in fotografijami, ki pa so seveda avtorsko zaščitene.Zagotovil je, da STA ustrezno evidentira prihodke iz tržne in javne dejavnosti. Pogodba med Ukomom in STA pa ni sklenjena, ker je Ukom ni predlagal, je pojasnil. Podlaga za financiranje javne službe je po zakonu o STA po njegovih beseda sicer letni poslovni načrt.Po besedahiz LMŠ so tviti predsednika vladein Urbanije o STA zavržni in nesprejemljivi. Vse te pritiske gre po njenem mnenju razumeti kot težnjo po discipliniranju agencije, ker ni poslušna in ne manipulira. Spomnila je na zakon o STA, po katerem je dolžnost ustanovitelja zagotoviti institucionalno avtonomijo in uredniško neodvisnost STA ter primerno financiranje za celovito in nemoteno izvajanje javne službe na podlagi letnega poslovnega načrta STA.Po mnenjuiz SAB je doseženo »dno zdravega razuma«. »Državljani smo morali zbirati denar, da se ohrani javna in neodvisna tiskovna agencija,« je opomnil. STA po njegovi oceni deluje brezhibno. Vedenje vlade, ki ne plačuje njene javne službe, pa vidi kot direkten napad na svobodo medijev.iz Levice je ocenil, da predsednik vlade vzpostavlja svojo oblast po vzorih s Poljske, Belorusije in Madžarske, pri čemer medije vidi kot ključno orodje na tej poti. Vlada želi po poslančevih besedah spremeniti medijski prostor, STA pa ni edina žrtev tega blitzkriega.»STA je vitalni medijski prostor, ki vsak dan podaja verodostojne in objektivne informacije,« je dejalaiz SD. Po njenih besedah v opoziciji ne zahtevajo nič drugega kot to, da vlada izpolnjuje zakonske zaveze.V koaliciji pa so stališče vlade in Ukoma zagovarjali.iz SDS je dejala, da želi vlada le razčistiti nejasnosti in nekatere stvari, ki so bile v preteklosti nejasne. Ne želi ogrožati obstoja STA, pač pa le jasno razmejiti, kaj je tržno in kaj javno, je zagotovila.Po besedahiz NSi bo uredba, ki jo pripravlja vlada, bolj podrobno uredila javno službo STA. To bo potem pravna osnova za sklepanje nove pogodbe med Ukomom in STA, je povedal. Sicer pa želi opozicija s svojimi nastopi, ki so po oceni Reberška pompozni, le preusmerjati pozornost od dobrega dela vlade.