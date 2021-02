Komisija DZ za človekove pravice o nasilni izselitvi Rogovcev

Sejo je sklicala poslanka Levice Nataša Sukič. FOTO: Šipić Roman/Delo

Poslanca SDS in NSi želela prekiniti sejo

Člani komisije DZ za peticije, človekove pravice in enake možnosti so danes šest ur razprave namenili domnevnim prekoračitvam policijskih pooblastil pri izselitvi pripadnikov avtonomne skupnosti Rog. Na seji, sklicani na pobudo Nataše Sukič (Levica) , je bilo slišati pomisleke o enostranskem prikazovanju, sklepi Levice niso bili sprejeti.Kot je uvodoma povedala Sukičeva, je 19. januarja na lastne oči videla nasilno izseljevanje ljudi iz avtonomne cone Rog. Pri tem so sodelovali policija in varnostne službe, po njenih besedah pa je bila večkrat uporabljena sila, tudi solzivec, uporabnikom Roga pa je bil preprečen dostop do lastnine in domačih živali.Kot je spomnila, je na območju Roga delovalo okoli 200 posameznikov in več kot 20 kolektivov, ki jim je pred leti Mestna občina Ljubljana (Mol) odobrila brezplačno uporabo prostorov. Po njenih besedah ne gre za vprašanje prostora, ampak ljudi, ki so tam ustvarjali ter »za socialno čiščenje sredi zime, v času koronavirusa brez predhodnih opozoril«.Seje se je kot vabljeni udeležil tudi minister za notranje zadeve, ki je menil, da je prekomerna uporaba sile velika netočnost, saj policija sploh ni vstopila v prostore Roga, ampak je stala za obzidjem.Z informacijo o dogajanju v Rogu je bil seznanjen tudi varuh človekovih pravic. Kot je povedal, še preverjajo in pridobivajo informacije, do katerih se zdaj na podlagi medijskih objav ne morejo opredeljevati. Na podlagi vseh poizvedb bodo pripravili tudi poročilo. Poudaril je še, da od uporabnikov Roga niso dobili še nobene pobude.Delo policistov je predstavil direktor Policijske uprave Ljubljana. Kot je povedal, so se na območje odpravili po pozivu varnostnikov, da ne zmorejo več sami obvladovati razmer. Kot je večkrat poudaril, so pri delu uporabili najmilejša prisilna sredstva, kamor sodi tudi solzivec, delovali pa so po načelu sorazmernosti. Šest oseb so pridržali, zabeležili pa so tudi več kaznivih dejanj. V policiste je nekdo vrgel steklenico, vanje so metali jajca in pirotehnična sredstva, na nekaterih policijskih vozilih so prerezali pnevmatike, je naštel. Zaradi ene lažje poškodbe s strani policije so ustanovili posebno komisijo, ki bo preučila primer.Na seji so svoje izkušnje predstavili tudi uporabniki Roga in nekateri, ki so tam tisto noč prespali ter so jih nasilno odvedli iz prostorov. Več poslancev je kot spornega označilo video posnetek, ki ga je za predstavitev uporabil uporabnik RogaPoslanka(SAB), sicer tudi svetnica v ljubljanskem mestnem svetu, je v razpravi spomnila, da Mol že od županovanjaželi priti do svojih prostorov na območju Rog. Območje je po njenih besedah zanemarjeno in je sanitarna ter gradbena grožnja. Z uporabniki se Mol ni uspel dogovoriti, bilo je šest poskusov mediacije, zato se je poslanka vprašala, »kako v pravni državi dobiti nazaj svojo lastnino«.Z njo se je strinjal(SMC), ki je menil, da je seja promocija Levice.(LMŠ) je izrazil razočaranje nad idealiziranjem in hkratnim črnjenjem Roga,(SD) pa je dejala, da je preuranjeno dajati končne ocene o dogajanju.Zelo kritična sta bilainiz Levice. Prva je za nedopustno označila »Jankovićev projekt s pomočjo določene varnostne službe in Hojsovih policistov,« Siter pa je se vprašal, »kaj se dogaja s slovensko policijo, odkar nad njo bdi Hojs.«V začetku seje je bilo nekaj nekaj proceduralnih predlogov, s katerimi sta(NSi) in(SDS), želela prekiniti sejo. Obema je predsednica komisije izrekla tudi več opominov. Poslanca sta Sukičevi očitala, da je sejo sklicala kot privrženka Roga in ne kot poslanka oz. predsednica komisije. Menila sta, da gre za zlorabo komisije za človekove pravice s strani Levice.Sukičeva je ob zahtevi za sklic seje predlagala tri sklepe. Poslanci so glasovali le o tretjem, da komisija poziva ministrstvo za notranje zadeve, naj pripravi poročilo o uporabi fizične sile, vključno s solzivcem, gumijevkami, vklepanjem in pridržanji. O prvem, seznanitvenem sklepu niso glasovali, drugi sklep pa je Nataša Sukič kar sama umaknila. Z njim bi za poročilo prosili tudi Mol, ki bi morala odgovoriti, zakaj postopka izseljevanja ni izvedla ob prisotnosti sodnega izvršitelja. Predstavnikov Mol sicer na seji ni bilo.