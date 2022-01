Komisija za medicinsko etiko pozvala k razmisleku o obveznem cepljenju

Iz Komisije RS za medicinsko etiko so sporočili, da so včeraj na seji sprejeli stališče, da se zaradi ponovnega porasta števila obolelih z različico virusa delta in ob naraščanju visoko kužne različice omikron (včeraj je bilo potrjenih 3393 novih okužb) ter nizki precepljenosti prebivalstva pridružujejo pozivom zdravstvenih ustanov in združenj, da se razmisli o obveznosti cepljenja skupin, ki so po dosedanjih epidemijskih izkušnjah najbolj izpostavljene težjim oblikam bolezni, in vseh, ki se vsakodnevno poklicno srečujejo s skupinami ljudi.

»Za resne neželene posledice cepljenja je država dolžna sprejeti pravila za urejanje odškodninskih postopkov,« so zapisali.

Odškodnine so že urejene

Kot je znano, je med pomembnimi novostmi, ki jih je prinesel prejšnji teden sprejeti PKP10, tudi povračilo odškodnin za ljudi, ki bi jim nastala škoda na zdravju po cepljenju proti covidu-19 ali zaradi uporabe zdravila proti tej bolezni.

»Uvedba odškodninske odgovornosti in s tem sistema odškodnin brez krivde je ključna pri ohranjanju zaupanja v varnost in kakovost ter zagotavlja celovit in učinkovit način nacionalnega programa cepljenja proti covidu-19,« je takrat dejal minister za zdravje Janez Poklukar.

Podobne ureditve ima tudi več evropskih držav, za višino in postopek odločanja pa se uporablja zakon o nalezljivih boleznih, kot sicer velja za obvezna cepljenja. V njem piše, da posamezniku za resno in trajno zmanjšanje življenjskih funkcij – kar presoja posebna komisija – pripada odškodnina 60.000 evrov, v primeru smrti so zakonci oziroma zunajzakonski partnerji ali starši upravičeni do 10.000 evrov, mladoletni otroci pa do 20.000 evrov.

Obvezno cepljenje za vse?

V luči omejevanja epidemije je Komisija za medicinsko etiko zapisala še, da »v Sloveniji ceno nizke precepljenosti vsak dan plačujejo za covidom-19 oboleli, hospitalizirani, intenzivno zdravljeni in umrli bolniki, med katerimi je največ necepljenih,« zaradi tega pa, da bi v primeru novih epidemičnih variant virusa veljalo razmisliti tudi o splošnem obveznem cepljenju.