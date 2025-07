Dokončali glavna gradbena dela na trasi Divača–Koper, do oktobra tudi tir

V nadaljevanju preberite:

Na južnem delu nove železniške proge med Divačo in Koprom so delavci Kolektorja CPG ter turških podjetij Yapi Merkezi in Özaltin minule dni zaključili glavna gradbena dela. Tako lahko izvajalci tretjega sklopa (polaganje tirov, vozne mreže in povezane infrastrukture) pospešeno polagajo tire. Te bodo kmalu začeli polagati tudi na več drugih odsekih proge, kjer so glavna gradbena dela zaključena: na celotnem južnem odseku, na viaduktu Gabrovica in tudi v prvem predoru (Lokev).