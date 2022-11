Končuje se energetska in okoljska sanacija 25 postojank

Več kot 30 planinskih postojank se je v dveh rokih prijavilo na razpis ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo za energetsko in okoljsko sanacijo planinskih koč, za kar je predvidenih pet milijonov evrov. Zaradi omejenih sredstev je bilo na obeh rokih odobrenih skupno 26 projektov, eden je pozneje odstopil. Pretežni del projektov se z začetkom tega novembra končuje, so sporočili s Planinske zveze Slovenije.

Kot je že iz imena razpisa razvidno, je bil namen razpisa povečati energetsko učinkovitost in zmanjšati okoljski vpliv planinskih objektov. Investicije so bile usmerjene predvsem v izvedbo izolacij, tako strešnih kot stenskih in nekje tudi talnih, ter zamenjavo stavbnega pohištva.

Precej naložb je vključevalo zamenjavo naprav za proizvodnjo toplote, od tega veliko toplotnih črpalk za sanitarno vodo, ter različne ukrepe za zmanjšanje porabe vode. Nekatere koče so vgradile ali sanirale male čistilne naprave, postavile lastno sončno elektrarno, zamenjale staro in dotrajano električno napeljavo ter dimniške tuljave (predvsem kot upravičen ukrep večje požarne varnosti), so opisali pri PZS.

Potreb po obnovah je še veliko

Med prejemniki sredstev z razpisa sta tudi Frischaufov dom na Okrešlju in Mozirska koča na Golteh, ki sta pred leti pogorela v požaru. Zaradi zahtevnosti gradnje in velikega finančnega vložka bosta ponovno odprla vrata predvidoma v letu 2023. Postojanka, ki ni pogorela, a je bila na istem mestu tako rekoč na novo zgrajena, pa je Planinska koča na Uskovnici, ki je spet odprta že od junija letos.

»Ne glede na zahtevnost investicij tako v gradbenem in finančnem smislu – leto 2022 je bilo namreč za gradbeništvo eno najtežjih v zadnjem času – kot v administrativnem je večina investicij že končanih in s tem prijetnejših za obiskovalce in navsezadnje osebje v kočah. Upamo na še kakšen podoben razpis v prihodnjem finančnem obdobju, saj je potreb po obnovah planinskih koč še precej,« je povedal strokovni sodelavec PZS Dušan Prašnikar. Planinska društva, ki sodijo pod okrilje PZS, sicer skrbijo za okoli 180 domov.

Primera prenov

Planinsko društvo LPP je za obnovo Koče na Planini pri Jezeru pridobilo 204.000 nepovratnih sredstev. »Še pred sezono smo zamenjali stavbno pohištvo, kasneje naredili novo macesnovo fasado z 20 centimetri izolacije, izolirali podstrešje v mansardi, menjali kurilno napravo z energetsko učinkovitejšo, prenovili solarni sistem, vgradili prezračevalni sistem, menjali opremo v čistilni napravi, vgradili protipožarne senzorje in opremo za varčevanje z vodo ter kupili stiskalnico. Prav tako smo obnovili brunarico, ki jo bomo v času sezone tržili za spanje,« je nekaj naložb naštel predsednik omenjenega planinskega društva Tomaž Rusimovič.

Predvideva, da bodo v energetsko sanacijo vložili tudi nekaj več kot 100.000 evrov lastnih sredstev in v naslednji sezoni morda izvedli še nekaj olepševalnih del ter tako po skoraj 40 letih začeli z energetsko in vsebinsko prenovljeno kočo. Po besedah oskrbnika postojanke je bilo letos za 30 odstotkov več prometa kot lani, prevladovali so tujci.

Uspešno na razpisu je bilo tudi Planinsko društvo Luče, ki je pridobilo 100.000 evrov za energetsko sanacijo Koče na Loki pod Raduho. »Od poletja naprej ima naša koča novo izolirano leseno fasado, izolirano podstrešje in sončno elektrarno. Vrednost investicije je bila 150.000 evrov. Preostanek smo pokrili z donacijami in s kreditom,« je obrazložil predsednik PD Luče Bogomir Pečovnik.