Svetniki odločno proti nastanitvi migrantov, ki sploh ni načrtovana

Konjiški svetniki so na današnji prvi izredni seji v tem mandatu razpravljali o problematiki, povezanimi z informacijami, da bi lahko v tej občini namestili migrante, kar je vznemirilo javnost in povzročilo kar nekaj nestrpnosti na družabnih omrežjih. Državi so sporočili, da odločno nasprotujejo kakršnikoli nastanitvi nezakonitih migrantov.

Seja je bila sklicana na zahtevo največje svetniške skupine SDS, čeprav je bilo že pred tem iz zagotovil urada za oskrbo in integracijo migrantov jasno, da ta za zdaj ne načrtuje nastanitvenih zmogljivosti v njihovi občini. Vendar je nekatere svetnike zmotila predvsem beseda zaenkrat.

Odločno nasprotujejo kakršnikoli nastanitvi ali azilnemu domu

Zaradi tega so sprejeli sklep, s katerim državnim organom sporočajo, da odločno nasprotujejo kakršnikoli nastanitvi nezakonitih migrantov ali vzpostavitvi izpostave azilnega doma na območju občine. Ob tem so podprli tudi predlog SDS, da vlado, notranje ministrstvo in policijo pozovejo, da ukrenejo vse za preprečevanje nezakonitih migracij ter še naprej zagotavljajo varnost občanov Slovenskih Konjic ter njihovega premoženja.

Oba sklepa je podprla velika večina svetnikov, ne pa tudi predstavnika SD, ki sta neuspešno predlagala umik točke dnevnega reda, saj da so sprva predlagani sklepi predlagatelja seje nezakoniti in delno celo neustavni.

Zaradi tega sta se odločila zapustiti sejo, še pred tem pa sta uspela vsaj s predlogom, da občinski svet obsodi sovražne komentarje, hujskanje in širjenje laži ter politično motivirano strašenje ljudi. Od organov pregona zdaj občinski svet pričakuje tudi, da bo vsa tovrstna dejanja preganjal po uradni dolžnosti.

Ilegalne migrante nazadnje zabeležili leta 2021

Predstavnika konjiške policije in Policijske uprave Celje sta sicer jasno povedala, da so varnostne razmere na območju občine zadovoljive, prav tako je regija lani beležila vsega 0,35 odstotka vseh ilegalnih migracij v državi.

Kot je ob tem povedal načelnik konjiške policijske postaje Robert Vipotnik Sirc, večjo težavo vidi v aktualnih objavah na družabnih omrežjih, kjer posamezniki objavljajo fotografije povsem legalno nastanjenih tujcev, ki na območju treh občin njihove policijske postaje opravljajo delo.

»Ni dobro, da v isti koš mečemo ilegalne migrante in tiste, ki povsem legalno živijo pri nas in so prišli na podlagi dovoljenj za bivanje. Ilegalne migrante smo na našem območju nazadnje zabeležili leta 2021,« je svetnike pomiril načelnik. Na policiji za zdaj uradne prijave glede sovražnega govora niso prejeli, če bodo slednjo prejeli, bodo tudi ustrezno ukrepali.

Zanikanja informacije o domnevni naselitvi migrantov niso priložili h gradivu

Konjiški župan Darko Ratajc je ob tem napovedal, da bo tudi sam v primeru novih tovrstnih primerov ukrepal, sicer pa je bila seja po njegovem nepotrebna. Kljub temu so sejo korektno izpeljali, veseli pa ga, da je bil občinski svet enoten v tem, da je potrebno sovražni govor in nestrpnost ostro zavrniti. »Razumem, da so bili ljudje nekoliko vznemirjeni, zato je po eni strani dobro, da smo javnost nekoliko pomirili,« je dodal.

Pobudnik seje Bojan Podkrajšek iz SDS meni, da je prav, da se strasti v občini nekoliko pomirijo, zato je bila seja po njegovem koristna.

Po drugi strani je svetnik SD Jernej Štromajer dejal, da so svetniki SDS vedeli za dopis iz urada, s katerim zanikajo informacije o domnevni naselitvi migrantov v občini, pa tega zapisa niso predložili h gradivu za sejo. »Lažne informacije so sprožile neko reakcijo, vse to pa prihaja iz brloga iste politične stranke,« je dejal Štromajer.