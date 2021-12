Afera Kralj je dobila brata

V nadaljevanju preberite:

Kateremu nadzorniku Pošte Slovenije je prekipelo in se je odločil za prijavo političnih pritiskov? Vpleteni v afero molčijo. To je pogosta praksa poslovodstev in nadzornikov družb v lasti države, ki so zato lahek plen političnih interesov. Zlorabljajo jih za različne pogodbe, ki jih sklepajo njihova poslovodstva in s tem omogočajo pretakanje denarja v zasebne žepe strankarskih ljudi ter za zaposlovanje svojih kadrov. Nadzorniki in člani uprav o pritiskih politike molčijo in se ne želijo izpostaviti, ker se bojijo izgube svojih pozicij in maščevanja. Le redkokdo zmore žal izstopiti iz te igre kupčevanja z močjo.