Koprska tribuna SDS z varstvom policije

V nadaljevanju preberite:

Levica Istra je vodstvo Gledališča Koper pozvala k odpovedi jutrišnje javne tribune in pogovora z Janezom Janšo, ki ju organizira Slovenska demokratska stranka (SDS) o varnosti in migracijah. Prepričani so, da retorika opozicijske stranke na to temo ne sodi v kulturni hram. V koprskem odboru SDS menijo, da gre pri pozivu Levice za izraz nestrpnosti. Dogodek bo varovala policija.

»Gledališče Koper v soglasju s svojim ustanoviteljem v času, ko težko ločimo pravo novico od lažne, daje možnost – za plačilo, seveda – organizatorjem dogodkov vseh parlamentarnih strank, da stopijo pred ljudi brez filtra (medija) in jim predstavijo svoje poglede na čas, v katerem živimo,« je komentirala direktorica koprskega gledališča Katja Pegan. Plačilo, ki ga gledališče za oddajo prostora prejme, je nadaljevala, »se brez izjeme prelije v produkcijo predstav za otroke, ki jih učijo tolerance in sožitja, spoštovanja in razumevanja med ljudmi«.

Kaj o tem menijo na Mestni občini Koper in v koprskem mestnem odboru SDS? Kako bi ravnali v SNG Drama Ljubljana?