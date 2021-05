Korak k umiku avtomobilov iz mestnega jedra

»Kot občan in župan se veselim umika avtomobilov z ulic starega mestnega jedra,« je odprtje garažne hiše na Muzejskem trgu komentiral Aleš Bržan. Po njegovih besedah bo to omogočilo višjo kakovost bivanja v mestu, k čemur bo prispevala tudi ureditev parka na strehi garažne hiše. »To je korak k nadaljnjemu širjenju mestnih površin brez prometa,« je napovedal.

Podzemna garaža povezuje Muzejski trg s Kopališkim nabrežjem. Foto Leon Vidic

Do konca leta nov parkirni režim

V novo garažo so že zapeljali avtomobili. Prvi je bil koprski župan Aleš Bržan. Foto Leon Vidic

Tlakovane in zelene površine

»Kot občan in župan se veselim umika avtomobilov z ulic starega mestnega jedra,« je odprtje garažne hiše na Muzejskem trgu komentiral. Po njegovih besedah bo to omogočilo višjo kakovost bivanja v mestu, k čemur bo prispevala tudi ureditev parka na strehi garažne hiše. »To je korak k nadaljnjemu širjenju mestnih površin brez prometa,« je napovedal.V garažno hišo Belveder, ki je s tremi etažami vkopana v severozahodni del historičnega mestnega središča, nekoč poimenovanega Zubenaga, so včeraj zapeljali avtomobili. Vstop je urejen s Kopališkega nabrežja in severne obvoznice, blizu mestne plaže. V garaži je prostora za 465 vozil, od tega je stanovalcem širšega območja namenjenih 250 – po ceni 20 evrov na mesec, 40 parkirnih mest je zakupil investitor prenove Tomosovega bloka CGP-ing.Za zunanje obiskovalce je prva ura parkiranja brezplačna, za vsako naslednjo morajo plačati evro. Garažno hišo je zgradilo podjetje CGP Novo mesto, vrednost del je znašala 6,6 milijona evrov, skupaj s parkom, ki nastaja na strehi, in krožiščem na Kopališkem nabrežju je naložba ovrednotena na skoraj 9 milijonov evrov. Predstavnik izvajalcaje omenil, da so iz gradbene jame izkopali 55.000 kubičnih metrov materiala in vanjo vlili 22.000 ton betona. Med deli so nepričakovano odkrili velikansko podzemno vodno cisterno, o kateri se stroka ni strinjala, ali jo ohraniti, zato so jo na koncu odstranili. Gradnja je bila zelo zahtevna, dodatna težava je bila zaščitena platana, ki naj bi jo zasadili v časih pod Napoleonom, na prelomu 19. stoletja. Da ne bi poškodovali njenih mogočnih korenin, so med gradnjo garažnega vhoda uredili poseben tunel.Na občini si prizadevajo, da bi iz starega mestnega jedra umaknili čim več avtomobilov, zato so stanovalcem ponudili letni abonma za 35,65 evra na parkirnih prostorih ob severni obvoznici, kjer je na voljo 70 mest. To velja za prebivalce širšega območja koprskega Belvederja, ki je vezano na Kidričevo ulico, na katero bodo v prihodnjih tednih namestili potopni valj. Župan je obljubil, da bo prehod na nov parkirni režim postopen. »Stanovalci v preteklosti niso imeli alternative, kje parkirati, zdaj pa bi jih radi spodbudili, da se odločijo za katero od obeh ponujenih rešitev,« je omenil Bržan. Na podlagi teh izkušenj se bodo lotili še ureditve drugih območij. Predsednik krajevne skupnosti Koper Centerje s strategijo občine o umiku vozil iz starega mestnega zadovoljen, saj bo tako prostor drugače zadihal.Občina v kratkem načrtuje gradnjo še ene garažne hiše podobne velikosti, in sicer blizu vhoda v Luko Koper oziroma za poslovnim kompleksom Barka. Izvajalca naj bi izbrali v teh dneh. Gradnjo dodatne garažne hiše v širšem mestnem središču (ob Ferrarski cesti) so napovedali tudi v koprskem gradbenem podjetju Grafist.Streha garažne hiše Belveder je hkrati trg, ki se izteka na Kidričevo ulico; tu je v palači Belgramoni Tacco koprski pokrajinski muzej, z druge strani ga obdajajojo nekdanja mestna pošta in Mihevčevi stanovanjski bloki. Tu je nekoč stala stara koprska osnovna šola, poimenovana po partizanu in narodnem heroju Janku Premrlu - Vojku. Območje je bilo dolgo zgolj zaraščena gradbena jama zaradi neizvedenega stanovanjskega gradbenega projekta, dokler se na občini niso odločili, da bodo uredili park. Idejno rešitev so zasnovali v koprskem studiu Marasovič arhitekti. Osrednji del je kamnita ploščad, na kateri bo več zelenih otokov z drevesi in fontano. Pogled se s trga odpira na morje, proti marini in pristanišču. Dokončno podobo bo prostor dobil jeseni.