Korak k zakonu proti poveličevanju nacizma in kolaboracije

V poslanski skupini Gibanja Svoboda so pripravili osnutek zakona proti poveličevanju fašizma, nacizma in kolaboracije. Podporo zakonu izraža tudi predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič. Osnutek dokumenta so že poslali na ministrstvo za notranje zadeve, kaj misli o njem Boštjan Poklukar, ni znano. Prikaz nacistične in fašistične simbolike je sicer večplasten, saj s predstavniki mlajših skrajnih gibanj dobiva nove podobe. Kako je s tem v tujini?