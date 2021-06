KLJUČNI POUDARKI: Pulitzerjeva nagrada za pokrivanje pandemije koronavirusa časniku NYT.

Državljani članic EU od danes na Hrvaško brez omejitev.

8.30 Število dvakrat cepljenih je prekoračilo pol milijona

7.15 S hrvaškega Jadrana od danes lažje v Slovenijo

7.15 Pet prošenj za podaljšanje za načrt za okrevanje in odpornost

7.00 Pulitzerjeva nagrada za pokrivanje pandemije koronavirusa časniku NYT

Včeraj je bilo v Sloveniji v bolnišnicah 165 oseb s covidom-19, 48 v intenzivni negi. Boj z boleznijo je izgubilo pet ljudi, skupaj doslej že 4398. S prvim odmerkom cepiva se je že cepilo dobrih 756.000 oseb, z drugim 538.230, kar pomeni 36-odstotni delež.Hrvaški Jadran, Švica, Vatikan, avstrijska dežela Tirolska, Ciper, Češka, Luksemburg, Nemčija, Poljska, Slovaška, BiH, Srbija in Črna gora od danes niso več na rdečem seznamu z visokim tveganjem za okužbo z novim koronavirusom. To pomeni, da je vstop v Slovenijo možen brez napotitve v karanteno. Oseba lahko z območja, ki ni uvrščeno na rdeči ali temno rdeči seznam, vstopi v Slovenijo brez napotitve v karanteno na domu, če ob vstopu predloži dokaz, da je pred vstopom najmanj pet dni neprekinjeno prebivala na območju, ki ni na rdečem ali temno rdečem seznamu. Oseba pa mora dokazilo predložiti le za obdobje od odhoda iz Slovenije do vrnitve vanjo, če je to obdobje krajše od pet dni.Osebi, ki zapusti Slovenijo in se vanjo vrne prej kot v petih dneh, po vrnitvi tako ni treba priložiti dokazila o neprekinjenem petdnevnem bivanju, ampak le za obdobje, ko ni bila v Sloveniji. Če ne predloži ustreznih dokazil, se šteje, da prihaja z območja na rdečem oziroma temno rdečem seznamu.Državljani članic EU pa lahko od danes vstopijo na Hrvaško brez omejitev, takoj ko se cepijo z drugim odmerkom cepiva proti covidu-19. Doslej so potniki za vstop na Hrvaško morali počakati najmanj 14 dni po drugem odmerku oziroma po prvem odmerku cepiva, če je od takrat minilo 22 dni.Slovenija je Evropsko komisijo zaprosila za podaljšanje dvomesečnega roka za oceno svojega načrta za okrevanje in odpornost. Poleg Slovenije so to storile še Poljska, Švedska, Hrvaška in Romunija. To pomeni več časa za pojasnjevanje odprtih vprašanj in izmenjavo informacij, so pojasnili v Bruslju.Rok za ocenjevanje slovenskega načrta so v Bruslju podaljšali za dva tedna. Podaljšanje po navedbah komisije ni v vseh primerih enako dolgo. Medtem ko je Slovenija prosila za dva tedna, so druge države prosile za daljše obdobje, na primer Romunija je prosila za podaljšanje do konca septembra.Odbor za podeljevanje prestižnih novinarskih nagrad je letošnjo glavno Pulitzerjevo nagrado za javno službo podelil časopisu New York Times za pokrivanje pandemije koronavirusa. Posebno nagrado je dobila najstnica, ki je posnela umor Georgea Floyda, časopis Star Tribune iz Minneapolisa pa za novice za pokrivanje tega dogodka.