08.42 Malezijskemu turizmu po 18-mesečnem zaprtju grozi kolaps

Pred izbruhom pandemije je bila Malezija druga najbolj obiskana turistična destinacija v jugovzhodni Aziji, za Tajsko. FOTO: Mohd Rasfan/AFP

08.20 Epidemija korenito posegla tudi v usposabljanje gasilcev

08.17 Viktorija: Sindikati pozdravljajo odločitev vlade glede obveznega cepljenja

07.49 Koronavirus v ZDA zahteval že več kot 700.000 življenj

Nekdaj cvetoči malezijski turistični panogi grozi popoln propad, opozarjajo predstavniki panoge in državo pozivajo k pomoči. Državne meje so zaradi koronskih ukrepov zaprte že 18 mesecev, izjema je le potovalni mehurček na otoku Langkawi, poroča nemška tiskovna agencija DPA. »Posel je v izredno slabem stanju,« je razmere opisal predsednik malezijske zveze organizatorjev turističnih potovanj. Pred izbruhom pandemije je bila Malezija druga najbolj obiskana turistična destinacija v jugovzhodni Aziji, za Tajsko. Panoga prispeva med pet in 10 odstotkov malezijskega bruto domačega proizvoda. »Meje so zaprte že 18 mesecev, izjema je le potovalni mehurček Langkawi. Finančnega ministra Tengkuja Zafrula rotimo, naj vlada panogi zagotovi pomoč,« je še dejal Liamg. Malezija je Langkawi odprla pred dvema tednoma, tja pa lahko potujejo zgolj domači gostje, ki so cepljeni ali so covid-19 preboleli. Malezijska vlada je meje za skoraj vsa potovanja zaprla marca lani. Odločila se je tudi, da pred naslednjim letom v državo ne bo spuščala tujih delavcev, čeprav se po poročanju DPA na malezijskih plantažah in v tovarnah pritožujejo nad pomanjkanjem delovne sile.V Gasilski zvezi Slovenije (GZS) bodo na današnjem plenumu obravnavali letno poročilo za preteklo leto in program dela za letošnje. Predsednik GZSje za STA pojasnil, da je epidemija korenito posegla v delovanje in usposabljanje gasilcev. Ob tem v GZS pogledujejo proti prihodnjemu letu, ko bodo v Celju gostili Gasilsko olimpijado. V Gasilski zvezi Slovenije so navkljub ukrepom za zajezitev epidemije covida-19 v preteklem letu skušali nadaljevati s programom usposabljanja gasilcev, predvsem pa obdržati njihove stalne naloge, kamor spadajo intervencije. »Brez usposabljanja in vseh ostalih veščin ter zadev, ki jih morajo opraviti operativni gasilci, si skorajda ne moremo zamisliti intervencije,« je pojasnil predsednik GZS Janko Cerkvenik.Premier avstralske zvezne države Viktorijeje včeraj napovedal, da se bodo morali vsi prebivalci te države, ki so na razširjenem seznamu – ta med drugim vključuje profesionalne športnike, verske voditelje, gostince, zaposlene v medijih in vladi – s prvim odmerkom cepiti do 15. oktobra oziroma biti polno cepljenje do 26. novembra, poroča britanski Guardian. Sindikati so pozdravili odločitev vlade, da obvezno cepljenje razširi na milijon delavcev. Nacionalni sekretar združenega delavskega sindikataje dejal, »da je to poteza, ki je v prid zdravja in zaščite ljudi pred covidom-19 ter bo omogočila ponovno odprtje družbe, kar bo dobro za duševno zdravje in počutje ljudi.« Vsi te odločitve sicer ne podpirajo, v Melbournu je na protestih proti cepljenju in zaprtju države prišlo do spopada oz. trenj med protestniki in policijo.Za covidom-19 je v ZDA do petka zvečer po podatkih univerze Johnsa Hopkinsa umrlo že več kot 700.000 ljudi, število okužb pa je preseglo 43,6 milijona. Za pot od 600.000 do 700.000 mrtvih, kar je več, kot ima prebivalcev mesto Boston, je bilo v ZDA potrebnih tri mesece in pol. Pandemija se sicer malce umirja, saj v zadnjih dneh na dan umira po 1900 ljudi na dan, pred tednom dni pa jih je povprečno več kot 2000. Število hospitaliziranih s covidom-19 je od 93.000 v začetku septembra padlo na 75.000. Na dan se jih povprečno okuži 112.000, kar je tretjina manj kot pred dvema tednoma in pol. Pandemijo je krepila različica delta, ki se širi med tistimi, ki se še niso cepili. Takih je še vedno okrog 70 milijonov in virus ima plodna tla za nadaljnjo širitev. Obenem pa se v ZDA lahko starejši od 65 let in nekateri drugi že cepijo s tretjim odmerkom cepiva Pfizer. Med prvimi je to izkoristil predsednik ZDA Joe Biden.