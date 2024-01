KPK: Marjan Hribar, nekdanji direktor JGZ Brdo, kršil integriteto

Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) je objavila ugotovitve glede pravnomočnosti kršitve integritete nekdanjega direktorja Javnega gospodarskega zavoda Protokolarne storitve Republike Slovenije (JGZ Brdo) Marjana Hribarja.

Kot so zapisali v KPK, je kršil integriteto, s tem ko je dajal zavajajoča pojasnila in izjave glede tržnega oddajanja protokolarnega objekta Vila Zlatorog takratnemu predsedniku vlade Janezu Janši. Prav tako je menda oviral delo KPK in medijem podajal zavajajoče informacije.

Komisija je v letu 2021 prejela prijavi, ki sta se nanašali na sume nepravilnosti pri oddaji Vile Zlatorog takratnemu predsedniku vlade Janezu Janši v letih 2020 in 2021.

Kršitev iz lastnih pristojnosti v zvezi z oddajo Vile Zlatorog Komisija ni potrdila, zato je v začetku leta 2022 sprejela sklep, da prijav ne sprejme v nadaljnjo obravnavo. Janša pri zasebnem najemu Vile Zlatorog namreč ni nastopal v funkciji predsednika vlade, ampak je vilo najel kot zasebni uporabnik. Kot je ugotovila KPK, dostopa do sicer tudi protokolarnega objekta ni imel izključno on, ampak se ta oddaja na trgu v skladu s sprejetim tržnim cenikom. Za storitve je tudi plačal.

V postopku je KPK ugotovila, da je Hribar uradnima osebama KPK zatrdil, da v primeru najema Vile Zlatorog Janezu Janši v letu 2021 ni dal popusta. To se menda ni ujemalo z dejstvi oziroma resničnim stanjem. Prav tako Komisiji kljub večkratnim zaprosilom ni konkretno pojasnil, v katerih kategorijah sob iz takrat veljavnega cenika so bili gostje nastanjeni. Prav tako je po besedah KPK podal zavajajoče pojasnilo o tem, zakaj JGZ Brdo v konkretnem primeru posameznih nočitev ni obračunal po takrat veljavnih cenah glede na kategorijo sob, v katerih so bili gostje nastanjeni. S tem je oviral Komisijo pri opravljanju njenih zakonskih nalog. Hkrati je medijem podal odgovor, da se tržno prodajajo proste kapacitete vile po veljavnem ceniku tržne dejavnosti in da so bili vsi gostje enako obravnavani, kar so bile glede na dejansko stanje prav tako zavajajoče informacije.

Komisija je že večkrat opredelila, da gre pri takšnem zavajanju za kršitev integritete.

»Marjan Hribar bi moral kot tedanji direktor JGZ Brdo svojo skrb za zakonitost in transparentnost delovanja javnega gospodarskega zavoda izkazati na način, da bi državnemu organu ter medijem in s tem javnosti vseskozi dajal celovite in resnične informacije glede svojega delovanja in delovanja zavoda, saj bi s tem prispeval h krepitvi zaupanja javnosti v poštenost in zakonitost opravljanja svojih javnih nalog ter delovanja zavoda, ki ga je vodil,« so še zapisali v KPK.