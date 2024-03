Namestnik predsednika KPK zamujal pri poročanju o premoženjskem stanju

Po tem, ko smo poročali, da je odvetnik Roberta Goloba zaustavil delo KPK, ker ne želi, da o primeru soodloča Simon Savski, so se na poskuse diskreditacije članov senata odzvali iz KPK.

Kot so zapisali v sporočilu za javnost, se kljub »naši transparentnosti in doslednosti soočamo z obtožbami glede nedavnih dogodkov, kot sta zamuda pri poročanju o premoženjskem stanju namestnika predsednika Komisije Davida Lapornika ter lapsus predsednika KPK dr. Roberta Šumija pri pojasnjevanju časovnega okvira o seznanitvi z gradivom za sejo glede izločitve svojega namestnika Simona Savskega iz zadeve.«

KPK ocenjuje, da se na vse možne načine iščejo razlogi za onesposobitev dela senata KPK, in poudarja, da bodo kljub tovrstnim pritiskom svoje delo še naprej opravljali profesionalno, zakonito in strokovno.

Lapornik je z zamudo poročal o lastništvu ene od nepremičnin, s čimer je kršil določbe zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, izvajanje katerih kot član KPK nadzira. Na mandatno-volilni komisiji DZ pravijo, da zamuda še ni razlog za ukrepanje, na KPK menijo, da gre za poskuse diskreditacij.

Ne vidijo utemeljitev za Lapornikov odstop

»Glede na to, da je bil namestnik David Lapornik transparenten o svoji zamudi, in ob upoštevanju odločitve MVK ne vidimo utemeljenih razlogov za zahteve za njegov odstop, pač pa to ocenjujemo kot še en poskus, da se blokira delo senata.«

Lapornik je leta 2021 postal četrtinski lastnik 115 kvadratnih metrov velike zemljiške parcele, na katero pa je pri poročanju o premoženjskem stanju po nastopu funkcije na Komisiji za preprečevanje korupcije (KPK) pozabil. O njej je poročal šele 15. marca 2023, torej z več kot enoletno zamudo, je danes prvi poročal Siol.

Po njihovih navedbah Lapornik od nastopa funkcije oktobra 2021 redno, pravočasno in popolno poroča o svojem premoženjskem stanju, razen v tem primeru. Dodajajo tudi, da premoženjsko stanje predsednika komisije in obeh namestnikov nadzira državni zbor, in ne sama KPK. MVK pa pri nadzoru nad Lapornikovim premoženjskim stanjem ni ugotovila kršitev.

»Temu pritrjuje tudi to, da se napaka Lapornika v medijih izpostavlja skoraj leto dni po tem, ko jo je transparentno poročal MVK DZ in ko smo njegovo poročanje objavili tudi na spletni strani komisije. Pri tem poudarjamo, da se na komisiji zavedamo, da nihče ni brez napak, in verjamemo, da je del vodenja z zgledom tudi to, da svoje napake priznamo ter v zvezi z njimi prevzamemo odgovornost in glede na situacijo ustrezno ukrepamo, kar je namestnik Lapornik v konkretnem primeru tudi storil,« so zapisali v odzivu na poročanje o zadevi.

Zakon o integriteti sicer navaja tudi, da lahko predsednik republike razreši predsednika komisije ali namestnika predsednika komisije, če ta funkcije ne opravlja v skladu z ustavo in zakonom.

Komisija, katere del je Lapornik, je bila sicer sama večkrat kritična do zamud pri političnih funkcionarjih. Oktobra 2022 je, denimo, zaključila postopek, v katerem je pisno opozorilo izdala premieru Robertu Golobu, ker je prepozno poročal o premoženjskem stanju po prenehanju funkcije predsednika uprave Gen-I.

Sicer pa imajo na KPK te dni več težav. Med drugim tudi zaradi izvajanja postopkov o domnevnih premierovih pritiskih na nekdanjo notranjo ministrico Tatjano Bobnar. Po tem, ko se je iz postopka sam izločil predsednik KPK Robert Šumi, je zaradi spornih objav na družbenih omrežjih premier Robert Golob zahteval izločitev iz postopka tudi za namestnika predsednika KPK Simona Savskega. KPK je zahtevo zavrnila, pri odločitvi o tem pa je sodeloval tudi Šumi. Zato je Golob prek zastopnika sprožil tožbo proti tej odločitvi KPK na sodišču. Če bo sodišče odločilo, da se mora tudi Savski izločiti, bo postopek proti Golobu bržkone počakal na novega namestnika KPK.

Prav tako za ustvarjen dvom v javnosti prevzema odgovornost predsednik Komisije dr. Robert Šumi, ko v televizijskem intervjuju ni jasno razmejil, da je sestanek o seznanitvi z vsebino potekal pred sejo, ki je bila dopisna, so pojasnili iz KPK. »Dopisna seja poteka tako, da vsak odloča v svoji pisarni ali na daljavo, pisno po računalniku. Ta sestanek je potekal pred sejo v moji pisarni, tako da sem potem samo še odločal za svojo pisalno mizo, zato sem ga nenamerno štel kot del dejanske seje. Medtem ko vsebina drži, kot sem jo navedel. Poudarjam pa, da je bilo odločanje o izločitvi namestnika Savskega ločena zadeva od tiste, iz katere sem izločen. Odločal pa sem tudi in predvsem zato, ker menimo, da je v javnem interesu, da se ta postopek čim prej nadaljuje in tudi zaključi,« je pri tem pojasnil dr. Robert Šumi.