Za vršilca dolžnosti direktorja NIJZ imenovan Branko Gabrovec

Na današnjem svetu zavoda Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) so odločali tudi o usodi direktorja Milana Kreka. Ta je za Portal Plus 5. junija letos že povedal o političnih pritiskih, ki se izvajajo nad njim, ker noče odstopiti. Zdaj je vendarle odstopil, v nasprotnem primeru pa bi ga najverjetneje razrešili krivdno. V odstopno izjavo, ki jo je pridobil STA, je namreč zapisal, da je odločitev sprejel po mesecu neznosnih političnih pritiskov, ki so jih predstavniki oblasti ter njihovi odposlanci izvajali nad njim po menjavi vlade. Meni, da bi z vztrajanjem na funkciji povzročil škodo NIJZ.

Po naših informacijah Krek že izpolnjuje pogoje za upokojitev, tega, da je podal odstopno izjavo, pa ne komentira. V odstopni izjavi je napovedal še, da bo po temeljitem razmisleku verjetno sprožil ustrezna pravna sredstva zoper vpletene, ker je tovrstno vedenje oseb na oblasti nesprejemljivo kot tudi kaznivo.

Milan Krek izpolnjuje pogoje za upokojitev, a naj bi po besedah predsednika sveta zavoda NIJZ zopet vodil območno enoto NIJZ v Kopru. FOTO: Blaž Samec/Delo

Danes so se uresničile napovedi, da bo njegovo delovno mesto kot vršilec dolžnosti zasedel dr. Branko Gabrovec. Za koga gre?

Ko smo pred časom analizirali mesečna poročila 50 najbolje plačanih javnih uslužbencev, smo opazili, da je bil od januarja 2021 do marca 2022 trikrat med najbolje plačanimi tudi nacionalni ekspert s področja javnega zdravja na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje, ki je tudi znanstveni sodelavec na mariborski univerzi oziroma tamkajšnji Fakulteti za zdravstvene vede. Ker se na seznam najbolje plačanih javnih uslužbencev večinoma uvrščajo zdravniki, nas je zanimalo, kdo je lani na NIJZ dvakrat prejel plačo v višini več kot 10 tisoč evrov bruto, poleg tega pa še v povprečju okoli sedemsto evrov od UM, kar ga je izstrelilo med plačne rekorderje, in ni zdravnik. Izvedeli smo, da gre prav za Gabrovca, predsednika sveta SD (Socialnih demokratov) za zdravje, ki je bil pred leti tudi kandidat za direktorja celjske bolnišnice, a so ga nezakonito izločili iz razpisa. Po končanem sodnem postopku in ponovnem glasovanju o kandidatih se je tedaj kandidaturi odpovedal.

Golobova vlada ga je pred nedavnim imenovala v svete zavodov Onkološkega inštituta in UKC Maribor. Na NIJZ je zaposlen več let. Leta 2009 je diplomiral iz Logističnih procesov v zdravstvu na visokošolskem strokovnem študijskem programu Gospodarska in tehniška logistika (Fakulteta za logistiko), leta 2014 pa je doktoriral na temo Organizacijski model zagotavljanja varnosti in kakovosti pri obravnavi psihiatričnega bolnika z vidika različnih deležnikov (Fakulteta za organizacijske vede v Kranju). Njegov komentor doktorske disertacije je bil epidemiolog Ivan Eržen, ki je pred dnevi imenovan za v. d. strokovnega direktorja NIJZ. Oba tudi prihajata s celjskega. Dodajmo, da je bil na današnji seji izglasovan tudi sklep, da se Erženu prizna povečan obseg dela.

Na NIJZ smo danes dopoldan naslovili vprašanje o tem, kakšne so bile Gabrovčeve delovne obveznosti za plačo v višini 10.527 evrov bruto (toliko je npr. prejel februarja 2022), a nam še niso odgovorili. Verjetno je del tega dohodka vezan tudi na določene raziskave s področja javnega zdravja.

Kakorkoli, plača direktorja NIJZ, torej Kreka, je lani v povprečju znašala 5.202 evrov bruto (z dodatki za delovno dobo, povračili stroškov, …), plača Gabrovca pa v povprečju 10.471 evrov bruto!

Slednji je napovedal, da bo NIJZ upravljal kar se da transparentno in učinkovito in poskrbel, da bodo zaposleni delali v prijetnem in spodbudnem okolju.