Milan Krek ne namerava odstopiti

V javnosti so se pojavile informacije, da Milan Krek zapušča položaj direktorja Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ), a to ne drži. Za Delo je povedal, da ne namerava odstopiti, ker bi odstop škodoval NIJZ. Kot pravi, je ta institucija v razvojnem momentu. »Potrebuje kontinuiteto vodenja in nadaljevanje dela zadnjih dveh let, ko je bil vedno pozitiven. NIJZ je razvojno usmerjen, pripeljali smo številne nove programe.«

Krek od politike pričakuje, da se ne vmešava v njihovo poslovanje, pač pa jim pomaga razvijati javno zdravstveni sistem.

O tem, da naj bi Krek odstopal oziroma že spisal odstopno pismo, ni na današnji tiskovni konferenci vedel nič niti minister za zdravje Danijel Bešič Loredan. Potrdil je, da sta se včeraj srečala. Na vprašanje, ali sta se pogovarjala tudi o možnosti odstopa, je dejal, da je to Krekova stvar. »Kaj bo Milan Krek naredil, je stvar Milana Kreka in ne ministra za zdravje.«

Kot je že znano, je nova vlada že poskrbela za zamenjave v svetu NIJZ. Na svoji prvi seji je razrešila Roka Tavčarja, Mateja Forteja, Marijo Rogar in Silvo Duh in imenovala Mitjo Blagajneta, Mileno Kramar Zupan, Braneta Bregarja in Andraža Jaklja.

Med delovne naloge sveta zavoda sicer spada tudi imenovanje in razreševanje direktorja NIJZ, seveda ob soglasju ustanovitelja.

Kreku se mandat izteče aprila leta 2024.