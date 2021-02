Aleksandra Pivec potrdila obisk kriminalistov na domu

Trdi, da je sama odkrivala nezakonitosti

Na domu nekdanje ministricekriminalisti Nacionalnega preiskovalnega urada od jutra opravljajo hišno preiskavo, tako kot še na nekaterih drugih naslovih. Da so se na »domu oglasili predstavniki pristojnih organov, ki izvajajo preiskavo v povezavi s primerom Sript«, je javnosti sporočila tudi Pivčeva sama.Delo preiskovalcev je označila za korektno in profesionalno, veseli pa jo, da bo le končana strokovna in neodvisna preiskava dokončno potrdila, da v primeru Sript ni storila ničesar nezakonitega.Na policiji nam za zdaj kakšnih podrobnosti niso razkrili, so pa potrdili, da Nacionalni preiskovalni urad opravlja hišne preiskave na območju Slovenije. »Več podatkov vam trenutno ne moremo posredovati zaradi varovanja interesa predkazenskega postopka, bomo pa v nadaljevanju dneva posredovali več informacij,« je pojasnil, predstavnik generalne policijske uprave s področja kriminalitete.Šlo pa naj bi za tako imenovano afero Sript (Strateško razvojno inovacijsko partnerstvo Turizem). Sume nepravilnosti so leta 2019 zaznali na gospodarskem ministrstvu in o sumih kaznivih dejanj obvestili tožilstvo oziroma policijo. Gre menda za goljufijo, goljufijo na škodo EU in ponarejanja listin.Sum kaznivih dejanj nad Pivčevo visi že dlje časa, za projekt pa je dobila 35.000 evrov bruto. A iz poročila, ki so ga izdelali revizorji, ni razvidna količina dela, dvomijo celo o njenem avtorskem delu.Prej omenjena kazenska ovadba je doletela tudi nekdanjo direktorico Turistične gostinske zbornice Slovenije, dekana brežiške fakultete za turizemin predavateljico na TuristiciDa kriminalisti Nacionalnega preiskovalnega urada preiskujejo omenjene posle Aleksandre Pivec, smo sicer poročali že pred časom.Pivčeva sicer v vseh postopkih vidi le medijski linč in neutemeljeno obtoževanje, vse pa da se je začelo ob prevzemu predsedstva Desusa.Medijem je sporočila še: »Deležna sem hudih groženj in izjemnih pritiskov od trenutka, ko sem še kot ministrica pričela z odkrivanjem nezakonitih ravnanj. Ne le jaz, tudi moja družina in moji otroci, vsi smo izjemno izpostavljeni. Z namenom, da se me odstrani iz političnega prostora, se me osebno blati in diskreditira že dlje časa. Tudi jaz sem človek in tudi jaz mama, ki ima vsaj minimalno pravico do zasebnosti in ustavnih pravic. Zato se bom še naprej borila za vse, ki se jim je storila krivica in za dobro ljudi v naši deželi.«