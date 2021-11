Krivice, ki lahko odnesejo štipendijo

Zavod RS za šolstvo je včeraj zjutraj obvestil šole, da lahko za otroke, ki so v karanteni, tekmovanje iz slovenščine za Cankarjevo priznanje izvedejo tudi na daljavo. Tekmovanje je bilo samo nekaj ur kasneje, otroci, ki so bili v karanteni, sploh niso vedeli, da ta možnost obstaja. Zavod za šolstvo je namreč nekaj tednov prej sporočil, da bodo tekmovali lahko le tisti, ki so v šoli. Ne le, da so nekateri lahko test reševali na daljavo, tekmovanje bodo šole na daljavo lahko izvedle še danes in jutri. Z istim testom.

Infografika Delo

Dosežki šolskih tekmovanj štejejo pri Zoisovih štipendijah. V šolskem letu 2019/2020 dosežkov niso upoštevali, saj naj bi bilo krivično do nekaterih, ki se tekmovanj niso mogli udeležiti, ker jih organizatorji zaradi epidemije niso pripravili. V šolskem letu 2020/2021 ta argument ni veljal, dosežke so upoštevali pri Zoisovih štipendijah. Mnogi so se spraševali o pravičnosti rezultatov, saj so nekatera tekmovanja potekala na daljavo, kjer otroci niso nadzorovani, nekateri pa tekmovanj na daljavo niso organizirali in so otroci, ki so bili v karanteni, prikrajšani v boju za štipendijo, ki mnogim pomeni zelo veliko. Podobne težave se nadaljujejo tudi v tem šolskem letu. Včeraj, ko je bilo na sporedu Cankarjevo tekmovanje, so bili v karanteni 10.603 učenci in 4259 dijakov.

Šole so pravila različno upoštevale

Zavod za šolstvo je sicer konec oktobra šolam poslal sporočilo, da se lahko tekmovanj udeležijo le učenci, ki so tisti dan v šoli. Tisti, ki so v karanteni, na tekmovanje ne morejo. Izkazalo se je, da so šole pravila različno upoštevale. Nekatere so tekmovanja različnih organizatorjev izvajala na daljavo ali s testiranimi učenci na daljavo znotraj šole, tudi včerajšnje Cankarjevo tekmovanje so za otroke v karanteni napovedovale na daljavo. Očitno jim je zavod za šolstvo sledil, kot lahko razumemo njihov odgovor, da so se za možnost izpeljave tekmovanja na daljavo odločili »zaradi številnih vprašanj, povezanih z organizacijo in izvedbo šolskega tekmovanja za Cankarjevo priznanje«.

Nepravično

»Prepričana sem, da je zavod to naredil na podlagi pritiskov. Tisti, ki so pisali v šoli, so zagotovo deprivilegirani, saj bo na daljavo še dva dni isti test,« je dejala ravnateljica OŠ Danile Kumar Mojca Mihelič. Poudarila je sicer, da v sistemu, ki ga imamo, pravičnega sistema ni mogoče narediti: »Znoreli smo s temi tekmovanji! Včasih so bila štiri tekmovanja, danes imamo pa samo iz matematike štiri različna tekmovanja, vseh je za en gosto popisan list A4!«

Kako bodo rešili problem, bo pristojne vprašala tudi ravnateljica OŠ Lava Celje Marijana Kolenko: »Dopis zavoda za šolstvo sem trikrat prebrala, ker nisem mogla verjeti zapisanemu. Njihova 'rešitev' je nesprejemljiva in v celoti krivična. Krivično je, da bo nekdo pisal test pod drugačnimi pogoji, rezultat pa bo štel enako. Včeraj nismo mogli reagirati, ker smo obvestilo dobili zjutraj, tekmovanje je bilo že čez nekaj ur. Ni bilo nobenega manevrskega prostora. To ni le velik lapsus zavoda, je še kaj drugega.«

Ni znano, ali bodo tekmovanja ponovili

Ali bodo tekmovanja, ki so že bila, pa otrokom v karanteni ni bilo omogočeno sodelovanje na daljavo, ponovili, ni znano. Z ministrstva za izobraževanje še čakamo na odgovore, z ministrstva za delo pa so odgovorili, da za zdaj ne razmišljajo, da dosežki tekmovanj v tem šolskem letu ne bi bili upoštevani pri Zoisovih štipendijah.