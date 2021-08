Kultura se zaganja, žal pa tudi četrti val

V nadaljevanju preberite:

Kultura je bila eden najbolj prizadetih sektorjev, zato so bone21 pozdravili. Prišli so sicer v času dopustov, zato večje povpraševanje in unovčevanje bonov pričakujejo jeseni, ko se bodo vpisovali abonmaji. Pristojne so sicer zaman opozarjali, da veliko umetnikov bonov sploh ne more sprejemati, saj njihove dejavnosti ni med tistimi, pri katerih se bon lahko unovči. Organizatorje prireditev pa trenutno precej mučijo zapovedane maske na javnih prireditvah.



Pričakovano je bilo od 16. julija največ bonov21 unovčenih v turizmu, sledi gostinstvo. Več kot na področju športa pa je bilo unovčenih v kulturi, a ne zaradi kulturnih prireditev. Po podatkih Finančne uprave RS je bilo namreč več kot tri četrtine bonov s področja kulture namenjenih za nakup delovnih zvezkov in učbenikov.