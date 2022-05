Kulturnemu sektorju vrniti ugled

»Spremembe so nujne. Ministrstvo za kulturo mora postati infrastrukturna hrbtenica slovenske kulture, kulturnikom in celotnemu sektorju pa mora vrniti nekdanje dostojanstvo in ugled,« je na včerajšnji predstavitvi pred pristojnim odborom državnega zbora dejala kandidatka za ministrico za kulturo Asta Vrečko iz stranke Levica.

Po njenih besedah ima izkušnje na področju kulture tako iz raziskovalnega kot tudi praktičnega dela. Zato si bo prizadevala za korenite spremembe na vseh področjih, saj so tako epidemija kot tudi nekatere poteze dosedanje vlade kulturo potisnile na rob družbe, kar se kaže tudi v socialnem položaju zaposlenih, še posebno tistih iz nevladnega sektorja in samozaposlenih, ter tudi nespoštljivem odnosu politike.

Asta Vrečka je dolgoletna aktivistka Levice. FOTO: Jure Eržen/Delo

Pripravili bodo desetletni investicijski program, ki bo vključeval tako institucionalno kot tudi neinstitucionalno in ljubiteljsko kulturo, ta je namreč ključni del delovanja lokalnih skupnosti. Predvsem pa bo treba urediti socialni status zaposlenih v kulturi; po zadnjih raziskavah kar polovica samozaposlenih ne dosega minimalne plače, tretjina jih živi pod pragom revščine, številni se zato odločajo za drugačno poklicno pot in se prekvalificirajo.

Kandidatka za ministrico je umetnostna zgodovinarka z doktoratom. FOTO: Jure Eržen/Delo

Med prvimi nalogami ministrstva je poudarila evalvacijo posledic epidemije in ugotovitev realnega stanja. Sledile bodo spremembe na vseh področjih, in sicer je napovedala reformo razpisnih mehanizmov, revizijo nekaterih sodnih postopkov in ureditev položaja na področju medijev. Kar zadeva slednjega so po njenem mnenju problemi netransparentnost lastništva, poskusi podrejanja novinarskega dela, vse pogostejši primeri sovražnega govora ter tudi kriza poslovnih modelov in negotovost novinarskih zaposlitev. Zato bodo pripravili novo medijsko zakonodajo, vključno z novim zakonom o RTV Slovenija.

Asta Vrečko Levica • Rodila se je leta 1984. • Je umetnostna zgodovinarka z doktoratom. • Na oddelku za umetnostno zgodovino ljubljanske Filozofske fakultete je zaposlena kot docentka in znanstvena sodelavka. • Je dolgoletna aktivistka, ustanovna članica Iniciative za demokratični socializem, ki je po združitvi s stranko TRS postala stranka Levica. • Je tudi ljubljanska mestna svetnica.

Napovedala je tudi »notranjo modernizacijo ministrstva za kulturo«, ki mora jasno določiti okvire, do kod segajo politične odločitve in kje se začnejo strokovne, to pa vključuje tudi politično kadrovanje v različnih kulturnih institucijah. Poleg tega je treba vzpostaviti nov, spoštljiv način komunikacije tako na samem ministrstvu kot tudi z vsemi drugimi deležniki, pri čemer je izrecno opozorila na do zdaj neprimeren odnos do nevladnih organizacij, ki imajo sedež na Metelkovi.