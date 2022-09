»Kurirke in kurirji nismo živina«

V Sindikatu Mladi plus so se odločno odzvali na pred tedni sprejet sporazum med Mestno občino Ljubljana in Glovo ter Wolt, ki sta največja dostavljavca hrane v prestolnici, da bodo zaradi agresivne vožnje po peš conah in kršenja predpisov svoje kurirje označili s številkami.

Predvsem opozarjajo na to, da je sam poslovni model obeh podjetij zastavljen tako, da raznašalce sili v hitenje in kršenje predpisov. »Kurirji so plačani dobre tri evre na dostavo. Zakaj niso za svoje naporno delo plačani na uro?,« se je na tiskovni konferenci spraševala predsednica sindikata mladih Tea Jarc.

Sindikat mladih je tiskovno konferenco sklical na Ziherlovi ulici 4, kar je malce nenavadna lokacija. To je namreč stanovanjski blok za malo bencinsko črpalko na Trnovem, v pritličju pa je tudi Woltova poslovalnica. Vodstvo Wolta je namreč svojim kurirjem pred dnevi zapovedalo, naj tam dvignejo oštevilčene torbe za raznašanje hrane. Tam smo srečali le predsednico sindikata mladih Teo Jarc in njeno pomočnico Mojco Žerak, medtem ko je bila Woltova poslovalnica zaprta in v temi. So pa bili turkizni kovčki zloženi v kotu in označeni s številkami.

10.000 parkirišč in zaostal javni prevoz

Problem agresivne vožnje nekaterih raznašalcev hrane tega ali onega podjetja se vleče kar nekaj mesecev. Sodu dno je izbil incident na Cankarjevi, ko je raznašalec Wolta na opozorilo redarjev v peš coni agresivno zapeljal vanju.

Kurirji so namreč plačani na dostavo, kot rečeno dobre tri evre. Če jim uspe dostaviti tri naročila v eni uri, zaslužek ni prav slab. Toda za to se je potrebno potruditi, saj že dve dostavi predstavljata slab zaslužek. Zlasti ob dejstvu, da morajo imeti svojo opremo; ali kolo, skuter ali celo avtomobil. In od zasluženega plačati še prispevke in davek. Kot je poudarila Jarčeva, raznašalci dobijo od podjetja le torbo.

Podjetji sta svojim raznašalcem po besedah sindikata mladih zapovedali, da morajo oštevilčene torbe prevzeti v 48 urah, sicer ne bodo več delali za njih. V sindikatu opozarjajo, da so kurirke in kurirki po pozivu povprašali vodstvo Wolta na kakšni pravni podlagi jih označujejo in kje v delovni pogodbi je to zapisano.

A niso dobili nobenega odgovora.

Predstavnici Sindikata Mladi plus Tea Jarc in Mojca Žerak. FOTO: Jaroslav Jankovič/Delo

Kot pravijo, je številčenje kurirk in kurirjev dogovor med županom Ljubljane Zoranom Jankovićem in obema družbama. Županu očitajo, da se ni vprašal zakaj prihaja do incidentov in prekrškov, saj jih poslovni model sili v hitro vožnjo, če želijo kolikor toliko dostojen zaslužek.

Hkrati županu očitajo, da v resnici Mol ne izboljšuje kolesarske infrastrukture v prestolnici, ampak mesto podreja turistom in korporacijam. »Kolesarje in pešce ovirajo vrtovi lokalov, ki zasedajo javni prostor, in reklamni objekti, ki nas spreminjajo v zgolj potrošnike,« so zapisali v sindikatu mladih.

»V Ljubljani je v prihodnosti načrtovanih več kot 10.000 parkirišč, hkrati pa imamo zaostal javni prevoz. Očitno je Ljubljana namenjena turistom, korporacijam in dobičku, in ne nam ljudem, ki tu živimo.«

Če komu ne ustreza, naj gre kelnarit!

V sindikatu se še sprašujejo na podlagi česa točno bodo kurirji kaznovani v primeru prijave prekrška. Jarčeva opozarja, da bi lahko prišlo do zlorab. Nekdo bo denimo za šalo telefoniral na sedež družbe in prijavil nič hudega slutečega raznašalca. Kako bod preverili prekršek, kako zbrali dokaze? Bodo kaznovali na podlagi anonimne prijave?

»Kurirke in kurirji niso živina. Wolt in Glovo naj uredita dostojne delovne pogoje in plačilo za vse, ki pri njih opravljajo delo. Povejmo da je v Ljubljani približno skoraj 1.000 raznašalcev hrane. Nekateri delajo po deset in več ur na dan, da nekaj zaslužijo in plačajo prispevke. Nihče ni zaposlen, vsi so na pogodbi, s.p.ji ali podobno.«

Na označevanje kurirjev spletnih platform Glovo in Wolt se je na tiskovni konferenci odzval tudi minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Luka Mesec. Uvodoma je izrazil vso podporo sindikatu mladih in poudaril, da so vsi raznašalci hrane omenjenih platform prekarci, ki so plačani na učinek. »Tako jih sam algoritem poslovnega modela sili v hitenje. Kljub prekrškom in hitrim občasnim hitrim vožnjam čez pločnik menim, da je označevanje raznašalcev hrane s številkami lotevanje problema na napačnem koncu. Raznašalci so v prekarnem razmerju, velik del njih se s tem preživlja, zato bi bilo prav, da bi jih zaposlili.«

Posebej odločno pa se je minister odzval na nedavno izjavo župana Zorana Jankovića, ki je na tiskovni konferenci izjavil: Če komu ne ustreza nov položaj (številke na torbah o.p), potem naj gre kelnarit. »To pa je aroganca, kakršne si župan Ljubljane ne bi smel privoščiti. Konec koncev ni župan zgolj tistih ljudi, ki bo Woltove in Glovove kolesarje prijavljali policiji zaradi prekrškov, temveč so tudi raznašalci tisti, ki živijo v mestu in si zaslužijo vso spoštovanje v mestu in imajo enakopravni položaj. Zato pozivamo Mestno občino in obe platformi, naj od regulative odstopijo, saj je to reševanje problema na napačnem koncu. Namesto koles je treba upočasniti algoritme.« Ob koncu konference je minister poudaril, da bo še danes osebno poklical župana Jankovića.