Lahko bi ostali brez evropskih milijonov za Vitranc

V Kranjski Gori so pri načrtovani zamenjavi sedežnice Vitranc 1 s krožno-kabinsko žičnico računali tudi na osem milijonov evrov evropskega nepovratnega denarja, ki jim ga je ministrstvo za gospodarstvo odobrilo v okviru razpisa za prestrukturiranje gorskih centrov. A pri tem se je zapletlo, saj jim ni uspelo pravočasno pridobiti gradbenega dovoljenja za ta projekt. Kaj bi to pomeni za naložbo in kaj za turizem v tem gorenjskem kraju.