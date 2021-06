Lani pol manj potovanj kot pred pandemijo

Doma ostali zaradi virusa

Slovenci smo lani opravili nekaj več kot 2,2 milijona zasebnih potovanj, kar je skoraj pol manj kot v letu 2019, ugotavlja Statistični urad Republike Slovenije. Več kot polovica tistih, ki v 2020 zasebno niso potovali, je kot razlog za to navedlo pandemijo covida-19.Vsaj enega zasebnega potovanja se je lani udeležilo nekaj več kot polovica prebivalcev Slovenije, starih 15 ali več let. Vseh zasebnih potovanj pa je bilo nekaj več kot 2,2 milijona, kar je okoli 48 odstotkov manj, kot jih je bilo v predhodnem letu, in najmanj od leta 2000, odkar statistični urad zbira te podatke.V letu pandemije koronavirusa se je povečal tudi obseg potovanj v Sloveniji. Tako smo lani več kot polovico zasebnih potovanj opravili v Sloveniji, kar se je zgodilo prvič po letu 2009. V zadnjih nekaj letih je bilo namreč doma opravljenih okoli 40 odstotkov vseh zasebnih potovanj, preostala pa v tujino.Na to sta nedvomno vplivala pandemija in kampanja Dopustuj doma, ki jo je država podprla s turističnimi boni. Statistični podatki namreč kažejo, da so bila zasebna potovanja v Sloveniji krajša od tistih, ki so jih prebivalci opravili v tujini: v Sloveniji so trajala povprečno 3,3 prenočitve, v tujini pa 6,6 prenočitve.Na vprašanje, zakaj v letu 2020 niso odšli na nobeno zasebno potovanje, je 51 odstotkov vprašanih navedlo odgovor »covid-19«. Četrtina jih ni čutila potrebe po potovanju, prav tako jih četrtina ni na oddih ni odšla iz zdravstvenih razlogov, 15 odstotkov pa zaradi pomanjkanja finančnih sredstev in 11 odstotkov zaradi delovnih obveznosti.Država je v letu 2020 izdala za 350 milijonov evrov turističnih bonov, porabili smo jih za slabo tretjino, zato je njihovo veljavnost podaljšala do konca letošnjega leta.