Lastniškega prehoda se lotimo proaktivno

Slovensko gospodarstvo se sooča s pomembnim izzivom – veliko podjetnikov še nima jasno oblikovanega načrta za prenos lastništva, ki se bo zgodil v naslednjem desetletju. To odpira vrata negotovosti, a hkrati ponuja strateško priložnost za oblikovanje bolj trajnostnih in vključujočih modelov lastništva v slovenskih podjetjih. Na Univerzi v Ljubljani (Fakulteta za družbene vede in Ekonomska fakulteta) smo izvedli raziskavo Analiza lastniških struktur v slovenskem gospodarstvu in potenciala za spodbujanja družbeno-odgovornega lastništva (ALSPDOL) med slovenskimi delodajalci in v njej preučevali njihove načrte glede nasledstva. Ugotovili smo, da med podjetniki obstaja zanimanje za prenos lastništva na zaposlene. Članek povzema ugotovitve raziskave in se sklicuje na mednarodne izkušnje ter akademske študije, ki dokazujejo, da soudeležba zaposlenih v lastništvu prispeva k večji zavzetosti, inovativnosti in dolgoročni uspešnosti podjetij.