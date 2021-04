Laže na Hrvaško, ampak teže iz Slovenije

• Nemci so Istro že marca uvrstili na zeleni seznam.



• Izhod iz Slovenije v rdeče države trenutno dovoljen le za izjeme.



• Policija je med prazniki poostrila nadzor na schengenski meji.



Turisti vendarle prihajajo

Virus ne počiva niti med prazniki

V nedeljo so po 1536 testih ​PCR potrdili 283 okužb z novim koronavirusom (18,4 odstotka), umrlo je sedem bolnikov s covidom. V bolnišnici se po podatkih vlade zdravi 557 ljudi, 126 na intenzivni negi, 23 so jih odpustili iz bolnišnice. V primerjavi s soboto je bilo v nedeljo opravljenih 1261 manj testov PCR, število potrjenih okužb je bilo nižje za 437, manjši je bil tudi delež pozitivnih testov (v soboto je bil 25,7 odstotka). V nedeljo sta bila tako na intenzivni negi dva covidna bolnika več kot dan prej, dva manj pa so odpustili v domačo oskrbo. Po podatkih Sledilnika za covid-19 so trenutno v državi 14.104 aktivni primeri okužbe z novim koronavirusom. V Sloveniji je doslej umrlo 4082 covidnih bolnikov. Na Hrvaškem so po tamkajšnjih uradnih podatkih včeraj odkrili 1376 novih primerov okužbe s covidom-19, v soboto pa jih je bilo bistveno več, namreč 2234. Sedemdnevno povprečje je včeraj znašalo 1829 okuženih (dan prej 1821). Včeraj so našteli še 138 novih primerov, tako da se v bolnišnici trenutno zdravi 1616 covidnih bolnikov, število aktivnih primerov pa je zraslo na 11.854.



Otežen izstop



Vreme naklonjeno prebežnikom

17.000

tujih turistov so na veliki petek našteli na Hrvaškem

Čeprav je kazalo, da bo tik pred velikonočnimi prazniki spremenjeni režim pri prestopu državne meje potujočim povzročal zaplete, večjih posebnosti slovenska policija ni zaznala. Tako vsaj je sklepati po odgovoru generalne policijske uprave (GPU).Po podatkih GPU je med 2. in 5. aprilom (do popoldneva) državno mejo s Hrvaško prestopilo 140.375 potnikov, od tega jih je dobrih 80 tisoč izstopilo iz Slovenije, in nekaj več kot 60 tisoč vstopilo v državo. V istem obdobju lani (v čas karanten in zapor potovanja v več državah) je prestopilo mejo nekaj manj kot 34 tisoč oseb. Glede na primerljivi vikend pred dvema letoma pa je bil letos promet manjši vsaj za 60 odstotkov.Zanimalo nas je tudi, koliko osebam so mejni organi zavrnili prehod meje. Dobili smo le podatek o zavrnjenih vstopih v državo. Takšnih je bilo v tem obdobju 18 (lani 15). Zavrnjenih na izstopu ne beležijo, čeprav bi bil ta podatek zanimiv – upoštevaje nova pravila, namreč praznično prepoved potovanja v rdeče obarvane države za večino populacije. V omenjenem časovnem obdobju je bilo izdanih 1317 potrdil o napotitvi v karanteno na domu odraslim in 148 mladoletnim osebam.Hrvaška turistična skupnost je na veliki petek na Hrvaškem naštela okoli 17.000 tujih turistov. Ta številka naj bi se v naslednjih prazničnih dneh v državi, v kateri je trenutno odprtih več kot 300 hotelov in avtokampov, še povečala, zlasti zaradi gostov iz Slovenije, Nemčije, Avstrije, Italije in Češke. Njihove ciljne destinacije so večinoma Istra, Kvarner in splitsko-dalmatinska županija. Spomnimo: Nemci so Istro že marca uvrstili na zeleni seznam kot epidemiološko najbolj varno območje na Hrvaškem.K povečanemu obisku hrvaških turističnih središč je pripomogla odločitev oblasti, da vsaj delno olajšajo prehajanje državne (zunanje schengenske) meje. Od 1. aprila namreč za vstop v državo ne zahtevajo več izključno negativnega testa PCR (ali potrdila o prebolelosti), zadošča že negativni antigenski test z evropskega seznama odobrenih, prav tako potrdilo o cepljenju.Medtem ko je zdaj laže priti na Hrvaško, je teže oditi iz Slovenije – razen za tiste, ki so v tranzitu, in tiste, ki so praznični oddih pri sosedih začeli pred uveljavitvijo novih pravil. Slovenija je namreč tik pred prazniki zaostrila pogoje za izhod v epidemiološko rdeče obarvane države. Vlada je v želji, da bi omejila širjenje novega koronavirusa, odločila, da med 1. in vključno 11. aprilom ne bo dovoljen prehod v države z rdečega seznama, razen za prebolevnike, cepljene, tranzit in tovorni promet. Za vstop v državo bo v tem obdobju potreben izključno test​ PCR, v nasprotnem sledi karantena, ki je ni mogoče prekiniti s poznejšim testiranjem.Ta novi vladni odlok je nekaj hude krvi povzročil že med tednom na letališču Jožeta Pučnika. Potniki očitno niso bili pravočasno seznanjeni z njegovo vsebino, zato so nastali neljubi zapleti. Tisti, ki so prispeli iz tretjih držav, so se, da jim ne bi bilo treba v karanteno, želeli testirati takoj na letališču (PCR-test ne sme biti starejši od 48 ur od odvzema brisa), vendar so morali na rezultate testa čakati več ur. Postopek je pač daljši kot pri hitrih antigenskih testih, ki po novem niso več zadoščali. Poleg tega urnik delovanja laboratorija ni bil usklajen z letalskim voznim redom, zato so nekateri na letališču celo prespali.Odločitev o prepovedi potovanj v države z rdečega seznama pa je že doživela tudi sodno obravnavo. Zasebni tožnik se je pritožil na upravno sodišče in to mu je prisluhnilo. Po informacijah Pravne mreže za varstvo demokracije mu je dovolilo, da se skupaj z družino vkrca na potniško letalo in zapusti državo. Vlada ukrep kljub taki odločitvi sodišča brani, češ da je namenjen omejevanju epidemije, dopušča pa tudi izjeme, to so cepljeni, prebolevniki, delovni migranti, prav tako tisti, ki se izkažejo, da imajo prebivališče zunaj Slovenije.Sicer pa za vse, ki so se nameravali odpraviti čez južno mejo, že uvod v velikonočne praznike ni bil obetaven. V petek so namreč pristojni obvestili javnost, da zaradi tehničnih težav hrvaških mejnih organov nastajajo zastoji pri prestopanju slovensko-hrvaške meje. Največja gneča je bila na Obrežju, kjer se je v petek nabrala šestkilometrska kolona vozil, čakalna doba pa je bila do ene ure. Bojda so se zadeve dokaj hitro uredile in promet je stekel.Policija je med prazniki poostrila tudi nadzor zunanje schengenske meje s Hrvaško – zaradi izboljšanja vremenskih razmer na balkanski migrantski poti in ker je zaznala povečanje števila migrantov in organizatorjev nezakonitih prehodov na tej poti, zaradi česar je naraslo število nezakonitih prehodov meje. Po svežih podatkih GPU so v času od 2. do 5. aprila zabeležili 31 nedovoljenih prestopov državne meje (lani 23).Letos je do konca marca policija obravnavala skupno 1108 migrantov, ki so nedovoljeno prestopili zunanjo schengensko mejo, in 126 migrantov, ki so se poskušali izogniti mejni kontroli. Prevladovali so državljani Afganistana (244), Bangladeša (172) in Turčije (132).Policija je v tem obdobju obravnavala tudi 52 kaznivih dejanj prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države po 308. členu kazenskega zakonika ter podala kazenske ovadbe na pristojna tožilstva zoper 54 osumljencev. Prevladujejo državljani Slovenije, Kosova, Hrvaške ter Bosne in Hercegovine.