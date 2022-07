Le upali so lahko, da bodo gasilci obvarovali hiše

Požar na goriškem in tržaškem Krasu je včeraj dobil dramatične razsežnosti. Ko je v torek že kazalo, da je ogenj pod nadzorom, se je včeraj zgodilo to, česar so se gasilci najbolj bali. Veter se je obrnil in začel pihati od morja proti notranjosti, zato se je ogenj s tržaškega Krasa hitro razširil k nam, je pojasnil poveljnik civilne zaščite Srečko Šestan. Proti večeru je nekoliko popustil, tako da je gasilcem uspelo stabilizirati razmere.

Srečko Šestan je dejal, da naj bi se veter po vremenski napovedi znova usmeril proti morju, nato pa se bo povsem umiril, kar bo ugoden trenutek, da »napadejo požar z vsemi silami«.

Gašenje iz zraka je oviral gost dim, ogenj pa je uničil tudi bazen, iz katerega so helikopterji zajemali vodo. FOTO: Črt Piksi/Delo

Ogenj se je sredi dneva začel hitro širiti in zaradi vetra preskakoval večje razdalje, število požarišč pa je naraščalo. Skupaj je pogorelo za približno tisoč hektarjev. Oblak dima je bilo videti že s severnoprimorske hitre ceste.

Sredi dneva so morali evakuirati okoli tristo prebivalce iz vasi Sela na Krasu, Hudi Log, Korita na Krasu in Nova vas. Občinska civilna zaščita je zanje v Opatjem selu postavila začasne nastanitve in jim nudila psihosocialno podporo. Kmalu zatem so morali izseliti prebivalce še iz bližnjih Klaričev in Brestovice pri Komnu.

Prebivalci zvečer že domov

»Tako je bilo nazadnje leta 1994, ko je ogenj prišel z italijanske strani, ampak takrat je ostal na planoti, zdaj pa se zaradi vetra pomika sem,« je med opazovanjem boja gasilcev za njegovo hišo ugotavljal Silvo Urdih iz Kostanjevice na Krasu.

Kot so povedali evakuirani iz Sela na Krasu, je vas zajel gost dim, z neba pa padal vroč pepel, zato se na prostem ni več dalo dihati. Sirene za splošno nevarnost in evakuacijo so se nato oglasile v Mirnu v Vipavski dolini, alarm je bil razglašen tudi v Šempetru pri Gorici. Ogenj se je povsem približali Mirnskemu gradu in delu naselja, od koder so iz ogroženih hiš prebivalce evakuirali v Bilje, kjer so uredili začasni zbirni center. »Niti klicali nismo, v 20 minutah se je zbralo 30 ljudi,« je povedala Boža Marega iz Rdečega križa Bilje o tem, kako se je še enkrat pokazala pripravljenost Slovencev, da pomagajo rojakom v stiski. Zvečer so se evakuirani prebivalci iz vseh vasi že lahko vrnili na domove.

Za prebivalce, ki so jih morali evakuirati iz Mirna, so nastanitveni center uredili v Biljah, že zvečer pa so se lahko vrnili domov. FOTO: Črt Piksi/Delo

V akciji tudi policijski top

Za gašenje požarov so aktivirali vse sile za zaščito in reševanje na celotnem območju, pa tudi številne iz drugih delov države. Na terenu je bilo več kot tisoč gasilcev, pripadnikov civilne zaščite, rdečega križa in policije, na pomoč so jim priskočili tudi gasilci iz Avstrije, Italije in Hrvaške.

Pri gašenju so sodelovali trije helikopterji Slovenske vojske, dva italijanska helikopterja in dva italijanska kanaderja, a jih je močno oviral dim, ogenj pa je uničil tudi bazen, iz katerega so helikopterji zajemali vodo. Na pomoč izčrpanim gasilcem je proti večeru prišlo še hrvaško letalo.

Gasilci na terenu so imeli težave zaradi izpada hidrantnega omrežja, tako da so morali vodo dovažati od drugod, prvič so za gašenje uporabili tudi policijski top. »Ob dveh zjutraj smo štartali iz Ptuja in Ormoža. Breg je breg, šuma je šuma – tu so pa bajte, ščitimo premoženje,« je med kašljem povedal starejši gasilec.

Razmere na Krasu so si včeraj ogledali tudi predsednik vlade Robert Golob, obrambni minister Marjan Šarec in evropski komisar za krizne razmere Janez Lenarčič. Šarec je zagotovil podporo vojske, Golob pa je kot prioriteto napovedal okrepljeno čiščenje protipožarnih koridorjev in razbremenitev gasilcev.

Zaprli avtocesto in železnico

Na tržaškem Krasu so v občini Doberdob izselili prebivalce vasi Jamelj, kjer so zublji ožgali nekaj hiš. Zaradi požara in dima so morali sredi dneva zapreti avtocesto in železnico med Sesljanom in Vilešem, v Gorici in Tržiču so predpisali obvezno uporabo zaščitnih mask FFP2 in zaprli tržnice.