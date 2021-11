Letna naročnina na časopis se splača

Verjamemo, da prepoznavate vrednost celoletnega dostopa do vsebin vašega najljubšega časopisa, in zato vas vabimo, da si olajšate plačevanje naročnine. Ob enkratnem plačilu letne naročnine vam ponujamo precejšen prihranek na letni ravni, ki bo optimiziral vaš proračun v prihodnjem letu.

Zavedamo se, da v tej novi realnosti vaša naročnina ni samoumevna, in cenimo, ker podpirate naše medije. Verjemite, da je to za nas velika zaveza in da se vsakodnevno trudimo, da vam prinašamo preverjene, objektivne informacije, ki vam pomagajo oblikovati realnejša mnenja, obenem pa vam ponujamo dovolj razvedrilnih vsebin in pravih zgodb, s katerimi popestrimo vaš vsakdan.

Ponudba ob plačilu letnih naročnin za leto 2022

V preglednici vam predstavljamo vrednosti letnih naročnin in vaših prihrankov pri plačilu letne naročnine za leto 2022.

Kontaktirajte nas in pripravili vam bomo ustrezen predračun. Za vas smo na voljo na brezplačni telefonski številki 080 11 99, na e-naslovu. Podrobnejšo ponudbo najdete tudi v spletni trgovini.



DIGITALNI PAKETI – najugodneje za letne plačnike

Vsem plačnikom letnih naročnin omogočamo posebne ugodnosti pri hkratnem plačilu tiskanega časopisa in pripadajočega digitalnega paketa. Letni plačniki tiskanega Dela za najmanj 5 dni v tednu imate digitalni paket na voljo za samo 25 evrov za celotno leto. Letni plačniki Dela za vsaj dva dneva v tednu (Delo petek in sobota, Delo petek in sobota ter Nedelo) imate možnost nakupa digitalnega paketa za plačilo 145 evrov za vse leto. Letni plačniki Dela na posamezen dan (Delo sobota) ali naročniki na tiskano Nedelo imate možnost nakupa digitalnega paketa za plačilo 200 evrov za vse leto.



Dodatna ugodnost ob plačilu letne naročnine

Vse fizične osebe, ki bodo poravnale letno naročnino, ste upravičene do 30 odstotkov popusta pri naročilu malih oglasov ali osmrtnic.



Več o ponudbi

Celotno ponudbo si lahko ogledate na spletni strani info.delo.si/cenik-letne. Ponudba velja za obstoječe in nove naročnike, ki boste letno naročnino za leto 2022 plačali do vključno 15. 12. 2021. Cene vključujejo 5 % DDV za tiskane in digitalne edicije.

*Prihranki so izračunani glede na ceno tiskanega časopisa v prosti prodaji za obdobje od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022. V prihrankih izračunane vrednosti vključujejo končne višine popustov, vsi drugi popusti, ki izhajajo iz naročniškega razmerja, se izključujejo.