Leto dni od prve potrjene okužbe v Sloveniji

Skupno število potrjenih primerov. Infografika: Delo

Med okuženimi je za desetino več žensk. Infografika: Delo

Cepiti je treba vse, ne le prebivalce bogatih držav. Infografika: Delo

Kaj smo se o covidu-19 naučili v enem letu? Infografika: Delo

Leto dni od odkritja prve okužene osebe država dobiva posodobljeno nacionalno strategijo cepljenja proti covidu-19. Prvi potrjeni primer smo dočakali 4. marca, prinesla ga je skupina popotnikov iz Maroka. Kmalu zatem so sledili še drugi vdori virusa v državo, med drugim ga je iz Italije prinesel zdravnik v metliški dom za starejše. Stroka se je o covidu-19 v enem letu veliko naučila.Prvi epidemični val lani spomladi smo prebrodili skoraj vzorno, umrlo je skupaj 109 covidnih bolnikov. A je na krilih spomladanskega uspeha jeseni sledil popolnoma obraten scenarij. Ocenjuje se, da se je v prvem epidemičnem valu okužil približno vsak stoti prebivalec, torej okoli 20.000 ljudi, na vrhuncu prvega vala je bil kužen vsak 300. prebivalec.Do vključno 28. februarja letos so v Sloveniji potrdili dobrih 190.000 primerov okužb s koronavirusom. Ministrstvo za zdravje podatke z NIJZ usklajuje na tedenski ravni. Prvi covidni bolnik je umrl 14. marca, bil je oskrbovanec metliškega doma. V bolnišnicah se je doslej skupaj zdravilo 13.790 covidnih bolnikov, trenutno jih je nekaj več kot 500, kar omogoča, da nekatere bolnišnice zapirajo covidne oddelke in se bodo lahko bolj posvetile bolnikom brez te nalezljive bolezni.Medtem ko so vsi upi za konec epidemije položeni v cepljenje, pa skrbi počasna dobava cepiv. Poleg tega je na obzorju nov epidemični val. Rešitev, da bi se naše življenje vrnilo v kar se da normalne tirnice, strokovnjaki vidijo v vsaj 60- do 70-odstotni precepljenosti prebivalstva. V manj kot letu dni od pojava novega virusa je bilo registrirano prvo učinkovito cepivo proti covidu-19, do zdaj so bila v EU registrirana tri cepiva, v kratkem se pričakuje registracija četrtega.