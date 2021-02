V soboto 416 oseb na novo okuženih, umrlo sedem bolnikov

Leto dni po odkritju pacienta nič v Italiji.

V soboto v Sloveniji 416 oseb na novo okuženih. KLJUČNI POUDARKI:

11.01 Cepljeni Izraelci od danes uživajo v večji sprostitvi ukrepov

10.33 Šolarji z vzhoda države v ponedeljek v šole, tisti z zahoda pa na počitnice

9.32 V soboto 416 oseb na novo okuženih

9.13 Z Brnika prvi letošnji čarterski let, povpraševanje po turističnih paketih se krep

FOTO: Desiree Martin/Afp

9.07 Letališče v Dubaju lani s 70-odstotnim padcem števila potnikov

8.53 Tudi letos bo slovenski turizem v veliki meri odvisen od domačega gosta

FOTO: Leon Vidic/Delo

8.32 Leto dni po odkritju pacienta nič v Italiji

Mestna bolnišnica v Codagnu, kjer so odkrili prvi primer novega koronavirusa v Italiji. FOTO: Miguel Medina/Afp

V Izraelu lahko od danes vsi, ki so že prejeli dva odmerka cepiva proti covidu-19, uživajo v odprtju telovadnic, gledališč, muzejev in hotelov. V državi so se danes odprla tudi nakupovalna središča in kavarne, ki jih bodo lahko obiskali vsi državljani. Minister za zdravjeje tvitnil, da lahko te storitve koristi več kot 3,2 milijona Izraelcev, med njimi so tudi tisti, ki so preboleli covid-19. Doslej je prvi odmerek cepiva prejelo 4,3 milijona Izraelcev, od tega jih je skoraj tri milijone prejelo tudi drugega, je dodal minister. Prvi odmerek je prejela več kot polovica vseh, ki so starejši od 30 let.Z uvedbo sistema t. i. priponk želijo k cepljenju spodbuditi še več ljudi. Tako pa bi znova zagnali tudi načeto gospodarstvo. Tisti, ki še niso cepljeni ali so prejeli en odmerek cepiva, bodo na svoj pametni telefon dobili vijoličasto priponko, tisti, ki so prejeli dva odmerka ali so preboleli covid-19, pa zeleno. Nakupovalna središče, knjižnice, muzeji, kavarne in nekateri verski objekti so odprti za vse, tudi za tiste z vijoličasto priponko. Telovadnice, športne in kulturne prireditve ter restavracije pa bodo obiskali le imetniki zelene priponke.Po več kot štirih mesecih in po zimskih počitnicah se v ponedeljek v šole vračajo vsi učenci in dijaki zaključnih letnikov z vzhoda države, za katere bodo veljali enaki epidemiološki ukrepi kot za učence prvega triletja, ki se že izobražujejo v šoli. Pouk bo potekal v matičnih učilnicah, v katerih bodo tudi malicali. Kosila morajo šole organizirati tako, da bo med učenci čim manj mešanja. Šolske prostore in delavnice odpirajo tudi za izvedbo praktičnega pouka srednješolcev. V matičnem razredu bo še naprej potekalo podaljšano bivanje v osnovnih šolah, ki bo organizirano za otroke prvih treh razredov osnovnih šol, medtem ko bodo starše četrtošolcev in petošolcev pozvali, naj otroci, če se le da, po pouku odidejo domov. V razredih učencem ne bo treba uporabljati zaščitnih mask, zunaj razreda pa ves čas.Še vedno velja, da morajo zaposleni v vzgoji in izobraževanju pred vrnitvijo na delovno mesto opraviti testiranje na okužbo s koronavirusom in ga ponavljati vsakih sedem dni. Ponekod so zaposlene cepili že v soboto, ponekod jih bodo cepili danes in v ponedeljek. Medtem so se za šolarje na zahodu države začele enotedenske zimske počitnice. Slednji se lahko odpravijo tudi na smučišče, saj je odpravljena omejitev gibanja na občine in statistične regije.Po podatkih sledilnika za covid-19 so v soboto v Sloveniji opravili 2067 PCR testov in 8136 hitrih antigenskih testov ter potrdili 416 novih okužb. Delež pozitivnih na PCR testih je bil 20,1-odstoten. Skupno število aktivnih primerov znaša 11095. 7-dnevno povprečje okuženih je v torek znašalo 748,4. Umrlo je sedem oseb, tako se je skupno število umrlih povzpelo na 3776. V bolnišnicah se je v soboto zdravilo 566 oseb, intenzivno nego pa so potrebovali 103 bolniki.Z Letališča Jožeta Pučnika bo danes poletel prvi letošnji čarterski let. Izvedel ga bo prevoznik Trade Air, organizator je turistična agencija Palma. Okoli 180 potnikov bo odletelo na Tenerife, največji otok med Kanarskimi otoki.V družbi Fraport Slovenija, ki upravlja z ljubljanskim letališčem, so za STA navedli, da bo čarterskih letov v zimski sezoni še nekaj, je pa odhod na Tenerife, kar se turističnih potovanj tiče, zaenkrat edini. Potniki se bodo sicer s španskega otoka ob severozahodni obali afriške celine vrnili prihodnjo soboto.Če bodo epidemiološke razmere za oživitev počitniškega turizma ugodne, se v Fraportu Slovenija nadejajo, da bo čarterski promet v poletnem obdobju stekel v večjem obsegu kot preteklo sezono. Na podlagi informacij turističnih agencij in čarterskih prevoznikov bodo v poletni sezoni po njihovih navedbah na voljo čarterska potovanja na grške otoke, na tunizijsko Djerbo, v turško Antalyjo, če bo povpraševanje zadostno, pa tudi v Egipt in na že omenjene Tenerife. Potniki na današnjem letu na Kanarske otoke tja letijo z več agencijami. V Kompasu so za STA zapisali, da so bila prosta mesta prodana v nekaj dneh, kar po njihovi oceni kaže na to, da si ljudje želijo potovati. Tudi v Palmi, organizatorju leta, so za STA navedli, da je bilo povpraševanja ogromno.Na zunanjem ministrstvu oz. v slovenski konzularni mreži medtem pozivajo k previdnosti in Slovencem priporočajo, da se potovanju v tujino, če je le mogoče odpovejo ali ga preložijo na čas, ko bodo epidemiološke razmere ugodnejše. Opozarjajo tudi, da se ne bodo mogli ukvarjati s tistimi, ki bodo med takimi potovanji nasedli, obtičali ali se jim bo potovalni načrt zaradi odločitev držav spremenil. V Palmi se zavedajo, da lahko pride tudi do zapletov in pravijo, da bodo potnikom nudili vso potrebno pomoč. V primeru paketnih potovanj poskrbi za vrnitev potnikov organizator, torej agencija, so zagotovili.Dubajsko letališče, ki velja za eno večjih tranzitnih letališč, je lani naštelo 25,9 milijona potnikov, kar je 70 odstotkov manj kot v predhodnem letu, ko so našteli 86 milijonov potnikov. Padec so pripisali pandemiji covida-19 in manjšemu številu potovanj ter zaostrenim razmeram v turističnem sektorju. Izvršni direktor mednarodnega letališča v Dubaju Paul Griffiths je ocenil, da je bilo lani najtežje leto za letalsko industrijo. Letališče so spomladi za nekaj časa celo zaprli. Eno večjih letališč na svetu je sicer že leta 2019 zabeležilo 3,1-odstoten padec števila potnikov. S tem so prvič po 20 letih v letni primerjavi beležili padec števila potnikov. Največ potnikov je na dubajsko letališče lani prišlo iz Indije (4,3 milijona), sledili so potniki iz Velike Britanije (1,8 milijona) in Pakistana (4,3 milijona). Dubaj je sicer priljubljena destinacija za turiste, ki iščejo višje temperature v času zime. Vendar pa je tudi Dubaj v zadnjih tednih moral zaostriti ukrepe, saj se je v tamkajšnja letovišča "zateklo" več kot 500.000 turistov, kar je povzročilo vnovičen rast števila okužb z novim koronavirusom.Tudi v letošnjem letu bodo zaradi pandemije trende v slovenskem turizmu izrazito krojili domači gostje, obisk tujih pa bo močno pogojen s številom cepljenih, kar bo ključ za okrevanje mednarodnega letalskega turizma. To kaže raziskava, ki jo je ob pomoči strokovnjakov pripravil vodja Bohinj Eco Hotela in hotela Sunrose 7. Letos se bodo trendi v turizmu še bolj izrazito oblikovali v močan porast števila domačih gostov in s tem posledično več ustvarjenih prenočitev Slovencev. Obisk tujih turistov v Sloveniji bo močno pogojen s številom precepljenih, ki bo ključ za okrevanje letalskega prometa, narekoval pa bo tudi tempo odpiranja meja in rahljanja pogojev za njihov prehod. »Letos znova pričakujemo velik uspeh turističnih bonov, ki so nam v Bohinju lani rešili sezono,« je povedal Čokl. Ob tem se je povsem spremenila struktura gostov, saj je bilo 90 odstotkov domačih gostov, ki jih je bilo v predkoronskem letu 2019 le osem odstotkov. »Slovenski gostje so dobri gostje, a imajo drugačne navade in način potovanja kot tujci,« je dejal.Strokovnjaki pričakujejo, da bodo Slovenci letos koristili preostanek turističnih bonov. Ob začetku poletne sezone pa pričakujejo tradicionalne zastoje na meji proti hrvaški obali. Oddihi bodo krajši z rezervacijami bliže datumu oddiha. Domači turisti bodo od ponudbe pričakovali še več in takoj, ko bo mogoče, se bomo vrnili v stare tirnice in ustaljene potovalne navade. Visoki higienski standardi bodo postali stalnica in eno izmed meril za izbiro namestitve, naraslo bo povpraševanje po butičnih namestitvah in manj obiskanih destinacijah. Na poti okrevanja turizma bodo nujne spremembe in prilagoditve, tisti, ki se na spremembe boljše in hitrejše prilagajajo, pa bodo še konkurenčnejši, kaže raziskava z napovedjo trendov.Čokl je prepričan, da se jim v Bohinju za letošnjo poletno sezono ni treba bati, težava pa bo velika sezonska odvisnost. Pandemija je namreč močno udarila po kongresnem turizmu in industriji srečanj, s katero so polnili vrzeli v jesenskem in pomladnem času. "Glede okrevanja na področju poslovnih srečanj žal ne govorimo v mesecih ampak letih," je opozoril.Tako domači kot tuji strokovnjaki menijo, da bo najprej okreval turizem na lokalni ravni, na območju, ki omogoča prevoze z avtomobilom, medtem ko bo letalska industrija okrevala dlje časa. Covid-19 razume tudi kot opomnik, da je mogoče stvari predrugačiti in izboljšati. Prepričan je, da ima Slovenija velik potencial za trajnostni in butični turizem.Mineva leto dni, odkar so v Lombardiji v mestu Codogno odkrili prvega okuženega s koronavirusom v Italiji . 38-letni moški je 16. februarja 2020 odšel v lokalno kliniko in poročal o težavah z dihali in postal prvi Italijan, ki ni imel povezav s potovanjem na Kitajsko, da je bil test pozitiven na virus. 20. februarja 2020 zvečer je bil na testiranju na novi koronavirus pozitiven danes 39-letni Mattia Maestri, ki je bil pa v stiku s kolegom, ki je bil na Kitajskem. Iz Codogna, kjer so 22. februarja odredili popolno karanteno, se je virus hitro razširil po Italiji. Zaradi navala okužb je spomladi javno zdravstvo predvsem v severnem delu Italije praktično kolapsiralo.