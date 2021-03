Leto med epidemijo, ukrepi in odmevnimi čivki

V nadaljevanju preberite:

Ta teden mineva leto dni od nastopa 14. slovenske vlade, ki jo je 13. marca lani pod vodstvom Janeza Janše sestavila koalicija strank SDS, SMC, Nsi in Desus. Mandat je nastopila v zelo zahtevnih razmerah, sočasno z razglasitvijo epidemije, ki je podaljšana in še traja in skupaj z bolj ali manj premišljenimi vladnimi ukrepi močno zaznamuje zdravstvene, gospodarske, izobraževalne, družabne in druge značilnosti življenja v Sloveniji v zadnjem letu dni.



Kako se je kaj vlada v tem letu odrezala na nekaterih ključnih področjih, ki zadevajo prebivalce Slovenije?