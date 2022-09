Levica bo imela na predsedniških volitvah svojega kandidata

Čeprav je koordinator Levice Luka Mesec še prejšnji mesec podvomil, da bo stranka s svojim kandidatom sodelovala na predsedniških volitvah, se je na zadnjih dveh sejah sveta stranke zgodil preobrat. Stranka je včeraj pet pred dvanajsto – do jutri morajo organizatorji kampanj odpreti račune – sprejela odločitev, da bodo v boj vendarle poslali svojega kandidata.

Soglasno so menda na svetu stranke ocenili, da je na levem političnem polu prazno mesto in bodo zato sami ponudili kandidata, ki zastopa ta stališča. Kot so nam potrdili v Levici, imajo odprte postopke za evidentiranje. Kandidata naj bi javnosti predstavili v prihodnjih tednih.

Glede na iztekajoče se roke – kandidature je mogoče vlagati do 28. septembra – bo njihov kandidat kandidiral s podpisi poslancev.